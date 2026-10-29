Pelo 2º ano consecutivo, Ilê Ifá recebe o Prêmio Cidade de Vespasiano

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Pelo segundo ano consecutivo, o Ilê Ifá Ogunda'di Asé Obatálà foi contemplado com o Prêmio Cidade de Vespasiano, recebendo o prestigiado Troféu Nizete Fonseca Lima. A honraria, concedida pela organização do prêmio sob liderança de Marcelo Mendes, destaca a relevante e contínua trajetória artística e cultural de matriz africana mantida pelo terreiro, elevando o nome do município no cenário estadual e regional.

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A cerimônia oficial de entrega do troféu está marcada para o dia 11 de novembro, às 19 horas, no Teatro Matilde Maria Fonseca (Av. Existente, 1435 - Bairro Morro Alto), reunindo a comunidade local, familiares e importantes nomes da cena cultural.

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Para o Babalorixá Robson, a conquista reafirma o papel social e espiritual do terreiro:

"Receber esse prêmio pela segunda vez consecutiva é a confirmação que o Ilê Ifá Ogundadiê Axé Oxalá está trilhando o caminho certo, com seriedade, responsabilidade e compromisso com a nossa ancestralidade. Mais do que um prêmio, essa conquista representa a nossa luta para romper os paradigmas do preconceito, combater a intolerância religiosa e mostrar a verdadeira riqueza das religiões de matriz africana — tantas vezes marginalizadas por aqueles que desconhecem os nossos valores e tradições. Minha gratidão ao meu Ori, a Orunmilá Ifá, a Oxalá e aos Orixás. A todos os meus filhos e consulentes, sem vocês essa caminhada não teria o mesmo significado. Não conquistamos apenas um troféu; conquistamos respeito, reconhecimento e espaço para a nossa ancestralidade. Somos raízes que conectam aos nossos ancestrais."

A Importância para o Vetor Norte da Região Metropolitana

O reconhecimento bi-campeão do Ilê Ifá Ogunda'di Asé Obatálà carrega um significado profundo que ultrapassa os limites do município de Vespasiano, impactando toda a dinâmica social e cultural do Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte:

Preservação e Promoção da Afrontosidade e Memória Ancestral: No epicentro do desenvolvimento urbano e industrial do Vetor Norte, a manutenção ativa de terreiros de matriz africana atua como um pilar de resistência, salvaguarda de saberes tradicionais, musicalidade, oralidade e artes de terreiro.

Visibilidade e Combate ao Preconceito: A concessão de uma honraria a uma instituição de matriz africana reforça a relevância do respeito à diversidade religiosa e cultural, promovendo o diálogo inter-religioso e o combate direto à intolerância na região.

Fortalecimento da Identidade Local: O prêmio consolida o Vetor Norte não apenas como um polo logístico e econômico em expansão, mas como um vibrante território de efervescência artística e de valorização das tradições populares e ancestrais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A premiação reafirma o papel essencial do Ilê Ifá Ogunda'di Asé Obatálà como referência de acolhimento, cultura e preservação patrimonial em Vespasiano e em todo o Vetor Norte