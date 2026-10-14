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Hospital Paulistano conquista selo Diamante do Qmentum

O Hospital Paulistano, da Rede Total Care, recebeu o nível Diamante do programa Qmentum Internacional, a mais alta certificação da Accreditation Canada, que reconhece excelência em segurança, qualidade e cuidado centrado no paciente, colocando o hospital entre os poucos no Brasil com esse reconhecimento e coincidindo com a recente implantação de serviços avançados como o PET?CT.

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DINO
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Repórter
14/10/2026 14:01

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Hospital Paulistano conquista selo Diamante do Qmentum
Hospital Paulistano conquista selo Diamante do Qmentum crédito: Shutterstock

O Hospital Paulistano, integrante da Rede Total Care, recebeu nesta semana o nível Diamante do Qmentum Internacional, a certificação de excelência mais alta concedida pela Accreditation Canada.

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A avaliação, conduzida por auditores independentes que acompanharam rotinas clínicas e administrativas, reconhece a instituição como uma das poucas no Brasil a atingir esse grau, confirmando a prática de cuidado centrado no paciente, processos seguros e melhoria contínua.

O Qmentum é um dos modelos de acreditação mais exigentes do mundo, avaliando o hospital de ponta a ponta. Durante a visita, os avaliadores verificaram padrões de qualidade que abrangem prevenção de infecções, governança, segurança na administração de medicamentos e gestão de riscos, além de analisar áreas assistenciais e de apoio.

Para os pacientes, o selo se traduz em rotinas mais seguras no dia a dia. Entre os pontos destacados pelos avaliadores estão protocolos assistenciais, programa de segurança do paciente, indicadores de qualidade, cultura de aprendizado com eventos e engajamento das equipes.

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A acreditação não é um ponto final; exige monitoramento permanente, avaliações periódicas e atualização constante de protocolos. A conquista ocorre em um momento de expansão de serviços, como a implantação do PET?CT há um mês, reforçando a posição do Paulistano como referência em assistência de alta complexidade na capital paulista.



Website: https://redetotalcare.com.br/

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