Hospital Paulistano conquista selo Diamante do Qmentum
O Hospital Paulistano, da Rede Total Care, recebeu o nível Diamante do programa Qmentum Internacional, a mais alta certificação da Accreditation Canada, que reconhece excelência em segurança, qualidade e cuidado centrado no paciente, colocando o hospital entre os poucos no Brasil com esse reconhecimento e coincidindo com a recente implantação de serviços avançados como o PET?CT.
compartilhe
O Hospital Paulistano, integrante da Rede Total Care, recebeu nesta semana o nível Diamante do Qmentum Internacional, a certificação de excelência mais alta concedida pela Accreditation Canada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A avaliação, conduzida por auditores independentes que acompanharam rotinas clínicas e administrativas, reconhece a instituição como uma das poucas no Brasil a atingir esse grau, confirmando a prática de cuidado centrado no paciente, processos seguros e melhoria contínua.
O Qmentum é um dos modelos de acreditação mais exigentes do mundo, avaliando o hospital de ponta a ponta. Durante a visita, os avaliadores verificaram padrões de qualidade que abrangem prevenção de infecções, governança, segurança na administração de medicamentos e gestão de riscos, além de analisar áreas assistenciais e de apoio.
Para os pacientes, o selo se traduz em rotinas mais seguras no dia a dia. Entre os pontos destacados pelos avaliadores estão protocolos assistenciais, programa de segurança do paciente, indicadores de qualidade, cultura de aprendizado com eventos e engajamento das equipes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A acreditação não é um ponto final; exige monitoramento permanente, avaliações periódicas e atualização constante de protocolos. A conquista ocorre em um momento de expansão de serviços, como a implantação do PET?CT há um mês, reforçando a posição do Paulistano como referência em assistência de alta complexidade na capital paulista.
Website: https://redetotalcare.com.br/