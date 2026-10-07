Alta conscientização, baixa adoção: uma nova pesquisa mostra que quase metade dos profissionais de segurança ainda depende de senhas

Um novo estudo realizado pela Yubico, empresa pioneira em autenticação resistente a phishing e criadora da YubiKey — a chave de acesso original —, em parceria com a Okta, Inc., revela uma significativa discrepância entre o conhecimento sobre segurança e sua aplicação prática. Embora a maioria dos líderes de segurança reconheça que as chaves de acesso resistentes a phishing são mais seguras do que senhas, quase metade deles ainda depende de métodos de login vulneráveis no dia a dia.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261007458248/pt/

Elaborado pela Talker Research, o relatório anual 2026 Global State of Authentication* (Panorama Global da Autenticação em 2026) entrevistou quase dois mil profissionais de segurança da informação e de tecnologia da informação em nove países. O estudo destaca que a principal vulnerabilidade da segurança da informação não é mais a falta de conscientização, mas um problema estrutural impulsionado por atritos operacionais e por padrões desatualizados de integração de novos funcionários. As organizações não podem contar apenas com treinamentos adicionais de conscientização em segurança para superar essa lacuna. O progresso real começa com o que é fornecido aos funcionários no primeiro dia de trabalho.

As principais conclusões incluem:

43% dependem de senhas no trabalho — apesar de muitos saberem que as chaves de acesso são mais seguras. 31% citaram as chaves de acesso de hardware como o padrão-ouro, 27% consideraram as chaves de acesso sincronizadas as mais seguras e 23% afirmaram que as chaves de acesso vinculadas a dispositivos móveis são as melhores;

52% herdaram senhas desde o primeiro dia, o que comprova que as configurações padrão de integração do modelo antigo ditam hábitos de segurança de longo prazo;

44% sofreram um ataque impulsionado por IA nos últimos 12 meses, sendo que Cingapura registrou a maior taxa global (58%), contrastando fortemente com o Japão (30%) e a Alemanha (38%);

39% dos profissionais de segurança não conseguiram distinguir textos gerados por IA de textos escritos por humanos;

Índia (68%), Austrália (60%) e EUA (56%) têm a maior proporção de profissionais que estão "muito familiarizados" com chaves de acesso;

91% gostariam de uma etapa de aprovação com “intervenção humana” antes que agentes autônomos de IA executem ações críticas;

Os profissionais indianos lideram os mercados globais em disposição para delegar comunicações com clientes e colegas a agentes de IA (41% se sentem “muito à vontade”), em comparação com apenas 4% no Japão e 12% na França;

50% dos profissionais de segurança dos EUA usam senhas no trabalho, liderando todos os mercados pesquisados globalmente em termos de dependência de senhas tradicionais, apesar de possuírem o maior nível de conhecimento técnico.

“A cibersegurança corporativa enfrenta uma lacuna crítica na implementação, disse Poupak Enbom, diretora de Mercado e Crescimento da Yubico. “Os líderes de segurança sabem que as passkeys protegidas por hardware — especificamente as chaves de segurança de hardware — oferecem o mais alto nível de proteção, mas quase metade ainda depende diariamente de nomes de usuário e senhas básicos. A lacuna não está na expertise, mas em superar os obstáculos à adoção pelos usuários.”

Essa desconexão operacional começa logo no início: mais de 50% dos profissionais de segurança herdam credenciais legadas desde o primeiro dia, estabelecendo, por padrão, uma dependência de senhas e perpetuando hábitos inseguros. A IA generativa agrava esse risco, já que mesmo especialistas experientes em segurança cibernética têm dificuldade em identificar mensagens sintéticas, tornando a vigilância do usuário pouco confiável.

Além disso, a implantação de agentes autônomos de inteligência artificial agrava essas questões, pois os 91% que exigem uma etapa de aprovação humana precisarão de uma forma confiável de confirmar que há uma pessoa real por trás disso.

“Preencher essa lacuna exige que as organizações integrem a segurança diretamente à experiência de integração”, disse Charlotte Wylie, vice-presidente sênior e CSO adjunta da Okta. “Quando os velhos hábitos de login persistem, as empresas continuam vulneráveis aos vetores modernos de ataque. Em parceria com a Yubico, oferecemos uma abordagem unificada para garantir que todos os funcionários estejam protegidos por autenticação de risco zero contra phishing desde o primeiro dia de trabalho.”

Para superar esses obstáculos estruturais, a Yubico e a Okta estão firmando uma parceria para otimizar a forma como os sistemas de identidade corporativos emitem, gerenciam e aplicam credenciais protegidas por hardware. Ao incorporar resistência ao phishing diretamente nas plataformas modernas de gerenciamento de acesso, as empresas pretendem ajudar as equipes de TI a eliminar a dependência de senhas sem causar atritos operacionais para os funcionários.

Sobre a Yubico

A Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO), pioneira global em cibersegurança, está comprometida em tornar o mundo digital mais seguro para todos. Criadora da YubiKey, a empresa estabeleceu um novo padrão de excelência para autenticação baseada em hardware e resistente a phishing, praticamente eliminando a apropriação indevida de contas e tornando o login seguro algo simples e prático.

Líder em autenticação desde 2007, a Yubico cocriou os padrões globais FIDO2, WebAuthn e FIDO U2F e introduziu a tecnologia fundamental por trás das modernas passkeys. Hoje, as soluções de passkeys da empresa protegem empresas, governos e indivíduos em mais de 160 países, resguardando todo o ciclo de vida da identidade digital, do onboarding até a recuperação.

As YubiKeys são confiáveis para marcas, instituições e empresas de vanguarda em IA que se preocupam com segurança em todo o mundo. Elas oferecem acesso rápido, fluido e sem senhas a centenas de aplicações corporativas, prontas para uso imediato. Fiel à sua missão, a Yubico também apoia a iniciativa filantrópica “Secure it Forward”, doando YubiKeys a comunidades e organizações sem fins lucrativos vulneráveis ao redor do globo.

Nossa presença global inclui sedes em Estocolmo (Suécia), no Vale do Silício (Califórnia) e em Singapura. A Yubico tem orgulho de ser reconhecida como uma das 100 empresas mais influentes pela revista TIME e como uma das empresas mais inovadoras pela Fast Company. Saiba mais em www.yubico.com.

* O relatório Global State of Authentication 2026 foi realizado pela Talker Research entre 2 de julho de 2026 e 16 de julho de 2026. A pesquisa quantitativa entrevistou 1.890 profissionais de tecnologia e segurança em organizações empresariais (com mais de 500 funcionários) em nove mercados: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Índia, Japão, Singapura, França, Alemanha e Suécia. Os entrevistados ocupavam cargos nas áreas de segurança cibernética, TI, gestão de produtos, engenharia de software e engenharia de hardware.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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