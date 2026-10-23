A Tigo Energy amplia as opções dos instaladores por meio da compatibilidade com a linha de produtos TS4 da Fronius

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” ou “Empresa”), fornecedora líder de soluções inteligentes de software para energia solar e energia, anunciou hoje uma declaração de compatibilidade do fabricante Fronius International GmbH, que atesta a compatibilidade entre os produtos Tigo Flex MLPE como também várias famílias de inversores da Fronius. A carta abrange os produtos Tigo TS4-A-F, TS4-A-2F, TS4-A-O e TS4-X-O, conforme as famílias de inversores Fronius Primo GEN24, Primo GEN24 208-240, Symo GEN24, Verto, Tauro e Tauro ECO, quando configurados segundo os requisitos especificados pela Fronius e pela Tigo. Com base na compatibilidade já estabelecida na Europa, a declaração estende a compatibilidade confirmada pelos fabricantes a mercados de âmbito global, incluindo os Estados Unidos e o Canadá, proporcionando aos profissionais do setor solar maior flexibilidade para projetar sistemas de alta qualidade utilizando combinações de tecnologias confirmadas pelos fabricantes.

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A Fronius desenvolve tecnologias e soluções solares para aplicações residenciais, comerciais e em larga escala. Seu portfólio inclui tecnologias de inversores e de gerenciamento de energia, projetadas para apoiar a geração, o gerenciamento e o uso da energia solar. A compatibilidade com a Tigo, declarada pelo fabricante, oferece aos instaladores e projetistas de sistemas uma combinação tecnológica a mais para a implantação da funcionalidade da Tigo no nível dos módulos, em conjunto com a tecnologia de inversores da Fronius.

“Temos a satisfação de confirmar a compatibilidade entre as famílias de inversores da Fronius como também os produtos Tigo Flex MLPE, proporcionando aos instaladores maior confiança e flexibilidade no projeto de sistemas solares”, afirmou Philipp Rechberger, líder do Grupo de Integração de Sistemas na Fronius International GmbH. “Ao documentar a compatibilidade entre essas tecnologias, oferecemos aos profissionais do setor solar orientações claras para a integração de soluções consolidadas da Fronius e da Tigo.”

O uso do Tigo Flex MLPE com plataformas de inversores compatíveis proporciona aos profissionais da área de energia solar maior flexibilidade para atender aos requisitos específicos de cada projeto no nível dos módulos. Dependendo do produto Tigo TS4 selecionado, essa funcionalidade pode incluir otimização, monitoramento e desligamento rápido. A declaração da Fronius também especifica as configurações do inversor necessárias para uma compatibilidade ideal com os respectivos produtos da Tigo, oferecendo aos instaladores orientações claras do fabricante para a configuração do sistema.

“Um ecossistema de tecnologia aberto permite que profissionais do setor solar e projetistas de sistemas selecionem a combinação ideal de tecnologias para cada projeto, com a segurança de que essas soluções foram projetadas para funcionar em conjunto”, afirmou Gal Bauer, diretor sênior de validação, sucesso do cliente e gerenciamento de produtos da Tigo. “A compatibilidade com a Fronius amplia a variedade de soluções documentadas disponíveis para os instaladores e reflete o compromisso da Tigo com a promoção da interoperabilidade, da flexibilidade e do desempenho dos sistemas a longo prazo.”

Uma lista completa dos inversores compatíveis com os produtos Tigo MLPE está disponível para instaladores de sistemas solares na página de compatibilidade do Tigo MLPE, aqui. Informações sobre a família Tigo TS4 de Flex MLPE podem ser encontradas na página de produtos da Tigo, e consultas sobre vendas podem ser feitas por meio do formulário de vendas disponível aqui. Saiba mais sobre as soluções solares da Fronius, visitando o site oficial da Fronius.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que aumentam a segurança, elevam a produção de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de grande porte (utility-scale). A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Eletrônica de Potência em Nível de Módulo) e otimizadores solares com recursos de software inteligentes baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e oferecem o desligamento rápido em nível de módulo exigido pelas normas técnicas. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento em bateria para o mercado residencial de energia solar com armazenamento. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261022695701/pt/

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