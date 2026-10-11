Jovem é baleado na cabeça, e quatro suspeitos são presos no Sul de Minas

Um jovem de 19 anos foi baleado na cabeça durante a madrugada deste domingo (11/10), no Bairro São Benedito, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Militar (PMMG), quatro suspeitos, de 19, 20, 21 e 27 anos, foram presos durante as buscas pelos envolvidos no crime.

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De acordo com o relato de testemunhas aos militares, o jovem estava em um Volkswagen Gol com outras pessoas e foi até uma adega no bairro. Ao chegar ao local, ocupantes de um Volkswagen Golf preto teriam efetuado disparos contra o veículo em que a vítima estava.

O jovem foi socorrido e levado ao pronto-atendimento da cidade. Conforme a equipe médica informou à PMMG, ele deu entrada consciente, mas apresentava um ferimento na cabeça, com o projétil alojado.

Perseguição e troca de tiros

Durante as buscas, os militares localizaram o Golf preto com características semelhantes às descritas pelas testemunhas. Ao perceber a presença da viatura, o motorista fugiu em alta velocidade. Os policiais iniciaram uma perseguição e deram diversas ordens de parada, que não foram obedecidas.

O veículo entrou em uma rua sem saída, onde três ocupantes desembarcaram. Segundo a PMMG, eles atiraram contra a viatura, e os militares revidaram. Um dos suspeitos foi preso no local.

Dentro do carro, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, com três munições intactas e três deflagradas, além de uma sacola com 39 munições calibre .38 e 21 calibre .380.

Suspeitos

As buscas continuaram em outros endereços. Em um imóvel no Bairro Pedro Sancho, apontado pelos militares como local de movimentação relacionada ao tráfico de drogas, foram encontrados oito pinos e oito papelotes de cocaína, além de dois balões de precisão.

Outros dois suspeitos foram localizados em uma residência e presos. No imóvel, os policiais apreenderam R$ 840,27 em dinheiro, incluindo moedas. Segundo a PMMG, eles não informaram a origem da quantia.

O quarto suspeito foi encontrado durante buscas em uma área de mata. Conforme a ocorrência, ele tentou fugir e se escondeu em uma construção, mas acabou localizado pelos militares. Com ele, foi apreendida uma pistola Taurus calibre .380, que teria sido dispensada durante a fuga. O homem usava tornozeleira eletrônica e, segundo a PM, cobria o equipamento com papel-alumínio.

O proprietário do Volkswagen Golf também foi identificado e se apresentou à delegacia de Pouso Alegre acompanhado de um advogado. Segundo a PMMG, ele também foi preso suspeito de envolvimento no crime.

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Os suspeitos foram encaminhados para atendimento médico e, depois, levados à delegacia de plantão de Pouso Alegre. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.