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ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: Daniel Vilela é eleito governador de Goiás já no 1º turno

Candidato do MDB supera 50% dos votos válidos e garante novo mandato à frente do estado

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JV
João Vítor Marques
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João Vítor Marques
Repórter
04/10/2026 19:32

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Daniel Vilela é eleito governador de Goiás já no 1º turno
Daniel Vilela é eleito governador de Goiás já no 1º turno crédito: Divulgação

Daniel Vilela (MDB) foi eleito governador de Goiás no primeiro turno das eleições de 2026. Neste domingo (4/10), recebeu 58,82% dos votos válidos até a atualização das 19h30 da apuração e alcançou a maioria necessária para encerrar a disputa sem a realização de uma segunda etapa.

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Goiás: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*

  • Daniel Vilela (MDB): 58,82%
  • Wilder Morais (PL): 22,25%
  • Luís Cesar Bueno (PT): 9,74%
  • Marconi Perillo (PSDB): 8,82%
  • Luciana Amorim (UP): 0,33%
  • Danilo da Silva (PCO): 0,03%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Seis candidatos disputaram o governo de Goiás em 2026. O estado tinha 5.080.755 eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como foi a disputa pelo governo de Goiás?

Daniel Vilela chegou à eleição como governador de Goiás. Ele assumiu o comando do estado em 31 de março de 2026, após a renúncia de Ronaldo Caiado para disputar a Presidência da República, e concorreu pelo MDB.

A disputa também reuniu dois nomes com passagem anterior pelo governo estadual: Marconi Perillo, que comandou Goiás por quatro mandatos, e Wilder Morais, senador pelo estado. Luís Cesar Bueno, Luciana Amorim e Danilo da Silva completaram a lista de candidaturas.

Quem é Daniel Vilela?

Daniel Elias Carvalho Vilela nasceu em Jataí, no sudoeste de Goiás, e tem 42 anos. Formado em Direito, iniciou a carreira política como vereador de Goiânia em 2008. Depois, foi deputado estadual e deputado federal.

Filho do ex-governador Maguito Vilela, Daniel também exerceu o cargo de vice-governador de Goiás. Em 2022, foi eleito para a função na chapa de Ronaldo Caiado. Em março de 2026, assumiu o governo estadual e, meses depois, disputou a permanência no cargo.

Quando começa o novo mandato?

Com a definição da eleição no primeiro turno, Daniel Vilela permanecerá à frente do governo de Goiás a partir de 1º de janeiro de 2027.

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O novo mandato terá duração de quatro anos, até 31 de dezembro de 2030.

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