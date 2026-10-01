Medicina veterinária brasileira é destaque em evento global

A medicina-veterinária brasileira acaba de ganhar os holofotes no maior e mais prestigiado evento de nutrição pet do mundo. Durante o Congresso da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica Veterinária (ESVCN), realizado em Nápoles, na Itália, entre os dias 16 e 18 de setembro, pesquisadores nacionais mostraram que o Brasil está na vanguarda científica no cuidado com cães e gatos, ditando tendências globais.

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O alto nível técnico da ciência produzida no país foi evidenciado por números expressivos durante o evento. A PremieRpet, empresa brasileira especialista em nutrição de alta qualidade para cães e gatos, levou 20 trabalhos científicos ao congresso. Desses, 14 foram selecionados para o formato de apresentação oral — o mais concorrido e valorizado no evento. Na prática, a força da pesquisa nacional dominou a programação. Considerando todas as apresentações orais focadas em cães e gatos, quase um terço (29%) contou com o fomento da empresa brasileira. Ou seja, a cada três estudos apresentados neste formato no congresso, um teve o suporte da empresa.

Para Fabio Maluf, CEO da PremieRpet, esse protagonismo é resultado de um direcionamento estratégico claro. “A presença histórica da medicina-veterinária brasileira durante o ESVCN é um reflexo direto do quanto acreditamos na parceria entre indústria e academia. Investimos continuamente em ciência porque sabemos que o Brasil tem talento e potencial para ditar os rumos da nutrição pet no mundo”. Ainda de acordo com o executivo, o resultado valida a visão de futuro da organização, que é transformar investimento em conhecimento e fortalecer a indústria brasileira, posicionando o país como uma potência global em pesquisa e desenvolvimento no segmento.

Do laboratório ao lar

Nos últimos 12 anos, a PremieRpet investiu R$ 165 milhões em pesquisa e desenvolvimento, com laboratórios de ponta e um moderno Centro de Desenvolvimento Nutricional em seu complexo industrial de Dourado (SP). Apenas nos últimos 8 anos, investiu R$ 2,7 milhões diretamente em estudos universitários, gerando 520 publicações científicas e 1.960 ações em universidades brasileiras.

A companhia mantém parcerias com 590 hospitais veterinários, impactando aproximadamente 20 mil veterinários mensalmente. Esse ecossistema de inovação é o motor das soluções que chegam ao mercado.

Um exemplo concreto: o lançamento PremieR Nutrição Clínica Hepato Cães, primeiro alimento do mundo para filhotes com doença hepática. Chancelado pelos estudos apresentados no ESVCN, o produto resolve um desafio clínico que a medicina veterinária global enfrentava sem solução segura: alimentar o filhote em crescimento sem sobrecarregar o fígado.

“Cada pesquisa validada em um congresso desse porte é o motor das inovações que trazemos ao mercado. Nosso foco é traduzir a ciência mais avançada em alimentos que entregam benefícios reais e clinicamente comprovados. Por isso, dos 20 trabalhos apresentados, cinco são estudos de eficácia clínica que validam diretamente o desempenho de lançamentos da nossa linha PremieR Nutrição Clínica, comprovando a ciência por trás dos produtos”, explica Ana Duprat, Head de Relacionamento Científico da PremieRpet.

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Para a executiva, o que permite expandir o portfólio da marca é o rigor dessas pesquisas, que auxiliam no tratamento de diversas patologias de forma pioneira, garantindo que médicos-veterinários e tutores tenham sempre acesso a soluções seguras e inovadoras. O destaque conquistado no ESVCN consolida não apenas a dedicação dos pesquisadores brasileiros, mas atesta que a união entre a indústria nacional e a academia é o caminho mais seguro para revolucionar o bem-estar animal.