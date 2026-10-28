Esmeralda lança consultor com IA que monta roteiros em Natal

O Esmeralda Praia Hotel, em Ponta Negra, lançou o Consultor de Viagens, uma ferramenta gratuita de inteligência artificial que monta roteiros personalizados para quem planeja conhecer Natal. O visitante abre uma conversa, informa quantas pessoas vão viajar, por quantos dias, que estilo de viagem procura e quais são as suas preferências, e recebe um roteiro completo da estadia, organizado dia a dia. Os roteiros ficam salvos, podem ser ajustados ou baixados depois, e novas conversas podem ser abertas para testar outros formatos de viagem. A ferramenta está disponível em consultor.esmeraldapraiahotel.com.br

A novidade acompanha uma mudança na forma como o brasileiro prepara a viagem. Segundo levantamento da Booking.com, 63% dos viajantes do país usaram ferramentas de inteligência artificial para planejar ou durante as viagens em 2025, e a intenção de uso para 2026 chega a 80%. O Nordeste aparece acima da média nacional, com 66% de adoção no último ano e 84% de intenção de uso.

O ganho mais lembrado por quem usa está na descoberta e na praticidade. Para 51% dos brasileiros ouvidos pela Booking.com, a IA ajudou a encontrar destinos, atividades e roteiros, e 47% destacaram a economia de tempo nas pesquisas. Uma pesquisa do Google com mil viajantes aponta na mesma direção: entre quem já recorreu à tecnologia em viagem, dicas e personalização são o uso mais citado , por 30%, seguido da construção de roteiros, por 19%.

A confiança no recurso também avança entre os mais jovens. No relatório WOW! Turismo do Futuro 2026, do Kayak, que ouviu 14 mil viajantes das gerações Z e millennial, 1.543 deles brasileiros, 47% disseram que confiariam mais em uma recomendação de IA do que na de amigos e redes sociais, por ela reunir informações de diferentes fontes.

A adoção, porém, ainda convive com a preferência pelo contato humano. Entre os brasileiros que nunca usaram IA em viagem, 35% preferem recomendações humanas , segundo o mesmo estudo da Booking.com, e 34% gostam de planejar tudo por conta própria.

Como o roteiro é montado

Para Ruan Henrique , supervisor de marketing do Esmeralda Praia Hotel, a ferramenta reproduz o jeito como as pessoas já combinam uma viagem hoje, em grupo de conversa. "O visitante escolhe se vai viajar em família, a dois ou com a galera e entra num grupo com a turma do Esmeralda, personagens com papéis diferentes, como o anfitrião, a organizada e a especialista em praia. Ali ele conta quantos vão, quantos dias tem e que ritmo prefere, e o roteiro se monta em cima dessas respostas", afirma.

Segundo o supervisor, o detalhe de cada dia é o que faz diferença num destino com tantas opções quanto Natal. "O roteiro completo vira uma revista da viagem, com o mapa de cada dia, horários, o que levar e a história de cada lugar, e mostra quanto de estrada cada dia vai ter. Uma família pode querer o passeio de buggy pelas dunas de Genipabu, enquanto um casal pode preferir o centro histórico, na Ribeira e na Cidade Alta, e terminar o dia na orla de Ponta Negra, com o Morro do Careca ao fundo. Se o plano ainda não ficou com a cara de quem vai viajar, dá para refazer quantas vezes for preciso", ilustra.

Tecnologia e atendimento lado a lado

Para Amanda Correia , gerente comercial do Esmeralda Praia Hotel, as dúvidas sobre o destino fazem parte da rotina do comercial. "Muita gente chega ao comercial com dúvidas sobre o próprio destino: quantos dias bastam para conhecer Natal, o que dá para fazer com criança, qual passeio combina com cada perfil. Essas perguntas são bem-vindas, e a equipe segue disponível para responder a todas, sobre a cidade, o hotel ou qualquer detalhe da viagem. O consultor soma a esse atendimento, porque a pessoa pode montar o roteiro na hora em que estiver planejando e já chega sabendo como quer aproveitar cada dia", identifica.

De acordo com a gerente comercial, o próximo passo olha para quem prefere conversar com pessoas. "Hoje esse contato acontece pela central do hotel, por telefone e WhatsApp. O plano é levar o atendimento humano para dentro da própria ferramenta, para que a pessoa escolha, na mesma conversa, se segue com a inteligência artificial ou se fala com a equipe", revela.

A leitura de mercado

Para Gianluca Dalessandro , CEO do Esmeralda Praia Hotel, a inteligência artificial passou a ocupar a primeira etapa da decisão de viagem. "Cada vez mais, a viagem começa numa conversa com uma IA, e o Nordeste está entre as regiões que mais adotaram esse hábito. É nesse momento que o viajante define quantos dias vai ficar e o que quer viver no destino, e um hotel presente nessa etapa participa da escolha desde o início", percebe.

Para o executivo, o efeito alcança o destino como um todo. "Natal disputa com outras capitais do Nordeste a atenção do mesmo viajante. Quando a pessoa consegue enxergar, ainda no planejamento, como seriam os seus dias aqui, a cidade ganha força nessa comparação, e todo o trade turístico local se beneficia de um visitante que chega com a viagem bem desenhada", conclui.