Lapmaster Wolters e Precision Surfacing Solutions garantem investimento minoritário estratégico do The Cynosure Group e do Fernweh Group para acelerar o crescimento

A Lapmaster Wolters e a Precision Surfacing Solutions (“Lapmaster Wolters”), fornecedora global líder de sistemas de máquinas de alta precisão e consumíveis para as indústrias de semicondutores, materiais avançados, óptica de precisão e embalagens avançadas, anunciaram hoje a conclusão de um investimento minoritário de capital por afiliadas do The Cynosure Group (“Cynosure”) e do Fernweh Group (“Fernweh”). O investimento fortalece o balanço patrimonial e adiciona parceiros engajados de longo prazo para apoiar a próxima fase de crescimento da empresa.

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Posicionada para o crescimento

A demanda por acabamento de superfície de ultra-alta precisão continua a crescer à medida que os clientes dos setores de semicondutores, materiais avançados e óptica de precisão buscam tolerâncias mais rigorosas e maior produtividade. Esses fatores favoráveis ??são ainda reforçados pelo investimento contínuo em capacidade de semicondutores e embalagens avançadas, pela expansão das cadeias de suprimentos de IA e computação de alto desempenho e pela crescente adoção de materiais avançados, como o carboneto de silício, em veículos elétricos e outras aplicações de energia.

A tecnologia diferenciada da Lapmaster Wolters, décadas de experiência em engenharia e relacionamentos com clientes em todo o mundo a posicionam para atender a essa demanda à medida que seus clientes expandem suas operações. As máquinas da Lapmaster Wolters são utilizadas na produção de uma parcela significativa de wafers semicondutores de primeira linha no mundo, e a empresa continua a ampliar sua liderança com produtos de última geração. Com o apoio da Cynosure e da Fernweh, o investimento fornece à Lapmaster Wolters capital adicional e parceiros estratégicos para acelerar o desenvolvimento de produtos, expandir sua rede global de vendas e serviços e investir em capacidade e tecnologias de superfície de precisão.

Ao comentar sobre a parceria, Nirmalya Maity, CEO da Lapmaster Wolters e da Precision Surfacing Solutions, afirmou: “Esta parceria é um forte endosso à nossa equipe, à nossa tecnologia e aos clientes que atendemos. A Cynosure e a Fernweh compartilham nossa visão de longo prazo e nosso compromisso com a precisão, a qualidade e a inovação. Seu investimento nos proporciona recursos adicionais e parceiros pacientes e engajados, enquanto continuamos a expandir nossa presença global e a investir em tecnologia de superfície de última geração.”

Brian Nelson, presidente executivo da Lapmaster Wolters e da Precision Surfacing Solutions, acrescentou: “Construir uma Lapmaster Wolters líder global em superfícies de precisão tem sido um esforço que dedicou toda a minha carreira. Na Cynosure e na Fernweh, encontramos parceiros que entendem nosso negócio, respeitam o que construímos e compartilham nosso compromisso com nossos colaboradores, nossos clientes e nossa visão de longo prazo. Este investimento nos proporciona os recursos e a parceria necessários para continuarmos inovando e crescendo nos próximos anos.”

Blake Ressel, diretor-geral do Grupo Cynosure, afirmou: “A Lapmaster Wolters é líder de categoria, combinando um legado de longa data em tecnologias de superfícies e acabamento de precisão com profundo conhecimento em engenharia e um posicionamento diferenciado em mercados finais atraentes e em crescimento. Temos orgulho de nos associarmos à talentosa equipe da empresa e de apoiar sua ambiciosa agenda de crescimento, preservando a cultura e o foco no cliente que a tornaram bem-sucedida.”

Nick Santhanam, fundador do Fernweh Group, acrescentou: “A Lapmaster Wolters é uma empresa essencial de tecnologia industrial que viabiliza a manufatura mais avançada do mundo. Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto com a administração e a Cynosure para acelerar a inovação, expandir a plataforma globalmente e construir valor duradouro.”

A Cantor Fitzgerald & Co. atuou como consultora financeira e a Latham & Watkins como consultora jurídica da Lapmaster Wolters e da Precision Surfacing Solutions.

Sobre a Lapmaster Wolters e a Precision Surfacing Solutions

A Lapmaster Wolters é líder global em máquinas-ferramenta de alta precisão e soluções de processamento de superfícies, fornecendo tecnologias avançadas para aplicações que exigem precisão, consistência e qualidade superficial excepcionais. Com um portfólio abrangente que inclui sistemas de corte (fatiamento), lapidação e polimento em face única, retificação plana em dupla face, lapidação, polimento e rebarbação, a Lapmaster Wolters atende a uma ampla gama de setores, incluindo semicondutores, materiais avançados, automotivo, aeroespacial, cerâmica, vidro, metais e polímeros. Além de suas máquinas de precisão, a Lapmaster Wolters oferece uma linha completa de consumíveis e expertise em processos para apoiar os clientes em todas as suas operações de manufatura. Por meio de sua rede global de subsidiárias e centros regionais de vendas e serviços, a Lapmaster Wolters entrega soluções inovadoras de processamento de precisão e suporte dedicado ao cliente para fabricantes em todo o mundo. Para mais informações, acesse lapmaster-wolters.com ou precision-surface.com.

Sobre o The Cynosure Group

O Cynosure Group é uma empresa de investimentos diversificada que apoia instituições, escritórios familiares, fundações, fundos patrimoniais e investidores com ideias semelhantes que buscam aumentar seu patrimônio e maximizar seu impacto no mundo. Com escritórios em Salt Lake City e Nova York, a divisão de investimentos diretos privados da Cynosure, a Cynosure Partners, busca parcerias com fundadores e sócios-gestores de empresas norte-americanas lucrativas de pequeno e médio porte, que permaneçam como acionistas relevantes de seus negócios. Ao investir em toda a estrutura de capital, buscando tanto investimentos minoritários quanto de controle, e fornecendo capital de longo prazo e subsequente, a Cynosure oferece uma abordagem de investimento diferenciada para empresas dos setores de serviços financeiros, industriais e de consumo. Para mais informações, acesse cynosuregroup.com.

Sobre o Fernweh Group

O Fernweh Group é uma empresa de investimentos focada nos setores industrial e de tecnologia industrial. Fundada em 2021 e sediada na Califórnia, a empresa combina capital flexível com profunda expertise operacional e de transformação, por meio de seu modelo de investidor e operador engajado, estabelecendo parcerias com equipes de gestão na América do Norte e na Europa para impulsionar um crescimento acelerado, sustentável e lucrativo. A Fernweh investe em empresas que estão no centro da "Economia de Titânio" — negócios industriais essenciais, muitas vezes pouco reconhecidos, com fortes posições competitivas e potencial de crescimento atraente. Para mais informações, acesse fernweh.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261008596050/pt/

Lapmaster Wolters — investor-relations@lapmaster-wolters.com

The Cynosure Group — Relações com Investidores da Cynosure | investorrelations@cynosuregroup.com

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Fernweh Group — Danielle Smith, Gerente de Operações | danielle.smith@fernweh.com