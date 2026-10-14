Netbox Labs Faz Parceria com a NVIDIA e a Grafana Labs e Anuncia Novas Adições à Plataforma de Inteligência de Infraestrutura NetBox para Agregar a Camada de Inteligência para Data Centers de IA e Criação de Infraestrutura Corporativa

CABO CANAVERAL, Flórida, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centro Espacial Kennedy -- A NetBox Labs, empresa criadora do NetBox, o sistema de registro para redes e datacenters, anunciou hoje parcerias com a NVIDIA e a Grafana Labs, além de uma série de novos recursos da plataforma, na primeira conferência NetBox Evolve. Juntos, esses anúncios ampliam a posição do NetBox como a camada de inteligência central para a infraestrutura tecnológica mundial.

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A NVIDIA agora está integrada ao NetBox como uma fonte de verdade nativa do NVIDIA Configuration Manager (NVCM), o componente de orquestração de rede do NVIDIA DSX OS. Com a aceleração da implementação da infraestrutura de IA, essa parceria coloca o NetBox no centro de como a infraestrutura de IA é projetada, provisionada e operada.

agora está integrada ao NetBox como uma fonte de verdade nativa do NVIDIA Configuration Manager (NVCM), o componente de orquestração de rede do NVIDIA DSX OS. Com a aceleração da implementação da infraestrutura de IA, essa parceria coloca o NetBox no centro de como a infraestrutura de IA é projetada, provisionada e operada. A Grafana Labs e a NetBox Labs lançaram um plugin oficial do NetBox no catálogo da Grafana. Ele leva o contexto da infraestrutura em tempo real para os dashboards e alertas da Grafana, viabilizando que as equipes de rede e de data centers atribuam significado aos seus dados.

e a NetBox Labs lançaram um plugin oficial do NetBox no catálogo da Grafana. Ele leva o contexto da infraestrutura em tempo real para os dashboards e alertas da Grafana, viabilizando que as equipes de rede e de data centers atribuam significado aos seus dados. A Plataforma de Inteligência de Infraestrutura da NetBox Labs foi ampliada com novos produtos e recursos. O NetBox Designs se junta ao NetBox Visual Explorer e ao NetBox Asset Lifecycle para acelerar o design e o planejamento, a aquisição e o gerenciamento de implementações de data centers e redes. Além disso, novos agentes e recursos de operações de IA ajudam todas as equipes a automatizar sua infraestrutura com base no contexto independente de fornecedores do NetBox. Por fim, uma grande variedade de novas integrações e novos dashboards para o NetBox Analytics ajudam as equipes a inserir mais dados no NetBox e a entender rapidamente sua infraestrutura.





“Seja para as equipes criarem redes e infraestruturas corporativas no setor de varejo, saúde, serviços financeiros ou implementarem um data center de IA com velocidade e escala gigantescas, a configuração, a observabilidade e a automação dependem de um registro confiável de qual infraestrutura deve existir e como ela deve operar. Esse registro é o NetBox”, disse Kris Beevers, CEO e cofundador da NetBox Labs. “O NetBox é usado por empresas como Arm, CoreWeave, Kaiser Permanente e J.P. Morgan Chase para criar, operar e expandir suas redes e infraestruturas. Estamos observando um crescimento enorme, com mais de 90% das principais neonuvens usando o NetBox para projetar e escalar seus datacenters de IA, e esperamos que o NetBox alimente mais de 100 GW de capacidade de datacenters de IA até 2030.”

O NetBox se torna nativo do NVIDIA DSX OS

A NVIDIA fez uma parceria com a NetBox Labs para tornar o NetBox uma fonte nativa de referência para o NVCM, de modo que a configuração de rede no DSX OS venha diretamente do sistema de registro que as equipes de infraestrutura de IA já usam. Isso coloca o NetBox no centro do design, do provisionamento e da operação das implementações de IA em grande escala da atualidade. O NetBox fornece os dados centrais que impulsionam a automação da configuração em todas as malhas de cluster nativas da NVIDIA.

Leia mais sobre a Parceria NetBox Labs – NVIDIA aqui.

Contexto do NetBox em todos os dashboards da Grafana Labs

A infraestrutura está produzindo cada vez mais telemetria. Mas a telemetria só mostra o que a infraestrutura está fazendo, não o que ela é: a qual dispositivo uma interface pertence, onde ela está localizada, qual função ela desempenha, quem é o proprietário dela e se ela deveria existir. Atualmente as equipes preenchem essa lacuna manualmente, com scripts ou suposições frágeis.

Com a nova parceria da NetBox Labs com a Grafana Labs, o NetBox registra como a infraestrutura deve ser e a Grafana mostra o que ela está realmente fazendo. O plugin gratuito e de código aberto do NetBox, desenvolvido em colaboração com a Grafana Labs e publicado no catálogo da Grafana, transfere o contexto do NetBox em tempo real (local, função, tenant, rack, proprietário, ciclo de vida) para os dashboards e alertas da Grafana. Ele não exige alterações no pipeline, evita rótulos desatualizados e não adiciona nenhum custo de métrica. Separadamente, a plataforma Orb de código aberto da NetBox Labs agora oferece aos usuários da Grafana Cloud uma nova fonte de fluxo de rede e telemetria de pacotes.

“A observabilidade das redes e da infraestrutura são casos de uso populares em toda a comunidade da Grafana, e o contexto é o que separa uma parede de métricas das respostas e ações”, disse Ash Mazhari, VP de Desenvolvimento Corporativo da Grafana Labs. “O NetBox é o sistema de registro em que as equipes já confiam. Com a fonte de dados do NetBox em nosso catálogo e a Orb fornecendo telemetria de rede para a Grafana Cloud, nossos usuários passam a ter um entendimento mais profundo da sua infraestrutura e dos dados de rede.”

Leia mais sobre a Parceria entre a NetBox Labs e a Grafana Labs aqui.

Novos recursos da plataforma NetBox Labs para pessoas e agentes de IA

Além das parcerias, a NetBox Labs também anunciou várias novas adições à plataforma de Inteligência de Infraestrutura da NetBox Labs.

Agora em versão de pré-visualização pública, o NetBox Designs oferece modelos reutilizáveis para um projeto de infraestrutura rápido. As equipes definem um local, um rack ou um plano de IP uma vez e, em seguida, podem repetir o processo para implantações em grande escala. O NetBox Asset Lifecycle então acompanha os objetos planejados ao longo da lista de materiais, do pedido de compra, do envio e da instalação.

oferece modelos reutilizáveis para um projeto de infraestrutura rápido. As equipes definem um local, um rack ou um plano de IP uma vez e, em seguida, podem repetir o processo para implantações em grande escala. O NetBox Asset Lifecycle então acompanha os objetos planejados ao longo da lista de materiais, do pedido de compra, do envio e da instalação. O NetBox Analytics ganhou vários dashboards prontos para uso esta semana para ajudar as equipes a entender seus complexos ambientes de infraestrutura. A novidade estará disponível para o público geral no próximo mês. Juntamente com ela, será lançado o NetBox Visual Explorer , que possibilita a rápida visualização e navegação por datacenters e network footprint.

ganhou vários dashboards prontos para uso esta semana para ajudar as equipes a entender seus complexos ambientes de infraestrutura. A novidade estará disponível para o público geral no próximo mês. Juntamente com ela, será lançado o , que possibilita a rápida visualização e navegação por datacenters e network footprint. As integrações entre a plataforma NetBox Labs e o ecossistema ao seu redor continuam a se multiplicar. As integrações com o Arista CloudVision, o AWS VPC IPAM e o Cisco Nexus Dashboard estarão disponíveis para o público em geral este mês, e as novas integrações com o Palo Alto Panorama, o Tenable e o Kubernetes entrarão em versão de pré-visualização pública no final de outubro.

entre a plataforma NetBox Labs e o ecossistema ao seu redor continuam a se multiplicar. As integrações com o Arista CloudVision, o AWS VPC IPAM e o Cisco Nexus Dashboard estarão disponíveis para o público em geral este mês, e as novas integrações com o Palo Alto Panorama, o Tenable e o Kubernetes entrarão em versão de pré-visualização pública no final de outubro. As operações agênticas dependem do NetBox como a camada de contexto neutra em relação aos fornecedores para agentes de IA. De acordo com a previsão da Gartner ® , até 2030, 50% das organizações usarão NetOps com agentes e com intervenção humana mínima, em comparação com quase 0% em 2026. (Fonte: Gartner, 2026 Strategic Roadmap for Agentic AI in Infrastructure and IT Operations, Tim Zimmerman, Mike Leibovitz, Andrew Lerner, Jonathan Forest, Karen Brown, 5 June 2026) O NetBox Agents ganha novos agentes pré-configurados para análise de solicitações de mudança, conformidade com o ciclo de vida e a versão, gestão da qualidade dos dados e importação de dados, para reduzir as barreiras para que as equipes acelerem a automação por agentes. Agora disponível em versão prévia pública. O NetBox Platform MCP Server , totalmente gerenciado e agora disponível para o público em geral, viabiliza que as equipes forneçam contexto de infraestrutura para os seus próprios agentes, possibilitando a consulta e alteração da infraestrutura em toda a plataforma em linguagem simples, sem nada para hospedar.





dependem do NetBox como a camada de contexto neutra em relação aos fornecedores para agentes de IA. De acordo com a previsão da Gartner , até 2030, 50% das organizações usarão NetOps com agentes e com intervenção humana mínima, em comparação com quase 0% em 2026. (Fonte: Gartner, 2026 Strategic Roadmap for Agentic AI in Infrastructure and IT Operations, Tim Zimmerman, Mike Leibovitz, Andrew Lerner, Jonathan Forest, Karen Brown, 5 June 2026)

Leia mais sobre Anúncios da Plataforma de Inteligência de Infraestrutura da NetBox Labs aqui.

“Somente a NetBox Labs oferece uma plataforma abrangente de inteligência de infraestrutura que aborda todas as etapas do ciclo de vida da infraestrutura, com neutralidade de fornecedores, proteções claras para agentes e a confiança dos ambientes mais exigentes do mundo”, afirmou o CEO e cofundador Kris Beevers. “Os anúncios de hoje sobre o produto da NetBox Labs e as parcerias com a NVIDIA e a Grafana Labs possibilitam às equipes, em qualquer estágio da sua jornada de modernização da infraestrutura, trabalhar com a confiança de quem conta com o apoio da plataforma de inteligência de infraestrutura mais potente do mundo. Estamos muito animados com o que essas parcerias e anúncios de produtos significam para nossos clientes e nossos negócios.”

Sobre a NetBox Labs

A NetBox Labs simplifica todo o ciclo de vida da infraestrutura para os ambientes técnicos mais exigentes do mundo. Ela é a administradora comercial do NetBox, o sistema de registro de infraestrutura de código aberto no qual mais de 10 mil organizações confiam há mais de uma década. A NetBox Labs simplifica a aquisição, a modelagem, a implementação e o gerenciamento de infraestruturas tanto para pessoas quanto para agentes. Sua plataforma de inteligência de infraestrutura é a base de sistemas de missão crítica em empresas como Arm, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente e Riot Games. Com sede em Nova York, a NetBox Labs é apoiada pela NGP, Notable Capital, Flybridge, IBM, Salesforce e Two Sigma. Visite https://netboxlabs.com para mais informações.

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Contato com a Mídia: Rhiannon Pacheco, rpacheco@netboxlabs.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9845698)