Gavetas cheias de doces no trabalho viralizam e geram identificação nas redes
Em vídeo bem-humorado, jovem brinca com consulta médica e gera identificação ao mostrar gavetas cheias de guloseimas durante o expediente
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Ariel chamou a atenção de internautas nas redes sociais ao exibir o estoque de guloseimas que mantém guardado em seu local de trabalho. A postagem satiriza um comportamento comum na rotina: o hábito de minimizar o consumo de açúcar no dia a dia.
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A dinâmica no consultório
Na gravação, a jovem simula uma consulta médica. Durante o diálogo, o profissional pergunta sobre a frequência com que ela consome sobremesas durante a semana.
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A resposta apresentada no conteúdo surge de forma visual. Em vez de confirmar a suposta moderação com a alimentação, a cena desmente o discurso ao abrir gavetas completamente abastecidas com pacotes e diversas variedades de doces.
Confira o vídeo
As imagens detalham o esconderijo recheado de alimentos açucarados, contrastando diretamente com a ideia de controle alimentar no ambiente corporativo.
Identificação entre internautas
O vídeo provocou identificação imediata entre as pessoas que acompanham a publicação. Trabalhadores que também guardam guloseimas durante o expediente relataram costumes idênticos diante da rotina profissional.
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A repercussão reuniu mensagens divertidas sobre a grande quantidade de itens acumulados no móvel. Entre os comentários bem-humorados deixados na postagem, internautas afirmaram que "as formigas fazem a festa".