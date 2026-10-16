AM Best Colocou Sob Revisão Com Implicações em Desenvolvimento as Classificações de Crédito da Austral Participações S.A. e Suas Subsidiárias

AM Best colocou sob revisão, com implicações em desenvolvimento, os Financial Strength Ratings (FSR) de A- (Excelente) e os Ratings de Crédito de Emissor de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) de "a-" (Excelente) da Austral Resseguradora S.A. e da Austral Seguradora S.A. (Austral Seg). Simultaneamente, a AM Best colocou sob revisão, com implicações em desenvolvimento, o ICR de Longo Prazo de "bbb-" (Bom) da Austral Participações S.A. Todas as empresas têm domiciliação no Brasil e são coletivamente referidas como Austral.

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As Classificações de Crédito (classificações) da Austral foram colocadas sob revisão, com implicações em desenvolvimento após o anúncio de que a Liberty Mutual Insurance Company (Liberty Mutual) concordou em adquirir a Austral Seg. Essa transação mais recente segue decisões estratégicas na América Latina, incluindo o início de uma nova subsidiária no Brasil em 2024. O plano é eventualmente fundir as operações da Austral Seg na Liberty Mutual Surety Brasil Seguros S.A.

As classificações da Austral permanecerão sob revisão, com implicações em desenvolvimento aguardando aprovações regulatórias, condições de fechamento e avaliação da AM Best sobre a integração da organização e planos futuros de negócios.

Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito que foram publicadas no website da AM Best. Para todas as informações deste comunicado à imprensa e as suas divulgações relevantes, incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais referenciadas neste comunicado, por favor visite a Comunicados à Imprensa da AM Best. Para obter mais informações sobre o uso e as limitações das opiniões declassificação de crédito consulte o Guia para as Classificações de Crédito da Best. Para obter informações sobre o uso adequado dos Ratings de Crédito da Best, Avaliações de Desempenho da Best, Avaliações Preliminares de Crédito da Best e comunicados à imprensa da AM Best, por favor consulte o Guia para Uso Adequado de Ratings & Avaliações da AM Best.

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