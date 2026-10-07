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Alfajor: das antigas origens ao sucesso na Argentina

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Redação Flipar
  • Originalmente, o doce era feito com uma mistura de mel, amêndoas, nozes e pão ralado. Assim, o nome vem do árabe
    Originalmente, o doce era feito com uma mistura de mel, amêndoas, nozes e pão ralado. Assim, o nome vem do árabe "al-hasú", que significa "recheado", e "al-fakhir", que quer dizer luxuoso. Foto: Reprodução de Instagram
  • O doce se espalhou pela Espanha e, com o tempo, passou por diversas adaptações, mas manteve a base de dois biscoitos unidos por um recheio.
    O doce se espalhou pela Espanha e, com o tempo, passou por diversas adaptações, mas manteve a base de dois biscoitos unidos por um recheio. Foto: Reprodução de Instagram
  • Dessa forma, a palavra
    Dessa forma, a palavra "alfajor" foi documentada em dicionários espanhóis no século XIV, como uma variação da receita original. Foto: Julgon/Wikimédia Commons
  • Em sua história, o popular doce alfajor chegou à América Latina através da colonização e foi adaptado aos ingredientes locais.
    Em sua história, o popular doce alfajor chegou à América Latina através da colonização e foi adaptado aos ingredientes locais. Foto: Silvio Tanaka/Wikimédia Commons
  • Com a colonização espanhola na América no século XVI, o alfajor não demorou muito para chegar aos países hispânicos, incluindo a Argentina. Entretanto, o doce passou a contar com diversas versões, variando conforme cada região do continente.
    Com a colonização espanhola na América no século XVI, o alfajor não demorou muito para chegar aos países hispânicos, incluindo a Argentina. Entretanto, o doce passou a contar com diversas versões, variando conforme cada região do continente. Foto: ?Melu?Rogi? /Wikimédia Commons
  • Na Argentina, a versão com doce de leite se tornou a mais popular e um símbolo nacional, sendo produzida tanto artesanalmente quanto em escala industrial.
    Na Argentina, a versão com doce de leite se tornou a mais popular e um símbolo nacional, sendo produzida tanto artesanalmente quanto em escala industrial. Foto: Reprodução do Flickr Rafael Zanette
  • Por lá, o químico francês Dr. Augusto Chammas é considerado o pioneiro na produção em massa do doce, fundando a primeira fábrica em 1869, o que impulsionou sua popularidade no país.
    Por lá, o químico francês Dr. Augusto Chammas é considerado o pioneiro na produção em massa do doce, fundando a primeira fábrica em 1869, o que impulsionou sua popularidade no país. Foto: Francisco B. Bautista, Jr/Wikimédia Commons
  • O primeiro alfajor argentino, no entanto, foi o
    O primeiro alfajor argentino, no entanto, foi o "santafesino", criado em 1851, que possui três camadas de massa e cobertura de merengue. Foto: TitiNicola/Wikimédia Commons
  • Contudo, no Brasil, a produção industrial de doces tem uma história diferente, com a influência inicial dos portugueses e o desenvolvimento posterior de indústrias nacionais de alimentos.
    Contudo, no Brasil, a produção industrial de doces tem uma história diferente, com a influência inicial dos portugueses e o desenvolvimento posterior de indústrias nacionais de alimentos. Foto: Reprodução do Facebook Caminos y Sabores
  • Entre essas indústrias, estão as de leite condensado e chocolate em pó, que impulsionaram doces tipicamente brasileiros como o brigadeiro.
    Entre essas indústrias, estão as de leite condensado e chocolate em pó, que impulsionaram doces tipicamente brasileiros como o brigadeiro. Foto: Reprodução do Flickr Marina Arvanitidou
  • O alfajor Havanna vem da Argentina, onde a empresa foi fundada em 1947, em Mar del Plata. A marca é reconhecida mundialmente por exportar 10 milhões desses doces por ano.
    O alfajor Havanna vem da Argentina, onde a empresa foi fundada em 1947, em Mar del Plata. A marca é reconhecida mundialmente por exportar 10 milhões desses doces por ano. Foto: Reprodução do X @matifer
  • O alfajor
    O alfajor "gramadense" não tem uma origem histórica em Gramado, mas sim uma apropriação e adaptação local do doce. A produção está ligada ao desenvolvimento da indústria de chocolate artesanal na cidade. Foto: Divulgação
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