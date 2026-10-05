Ryan estabelece presença no Brasil com a aquisição da empresa de tecnologia tributária Comtax

Ryan, líder global na prestação de serviços e fornecimento de software tributários, tem o prazer de anunciar a aquisição da Comtax, uma empresa de tecnologia e consultoria tributária sediada em São Paulo, especializada em apuração de tributos, conformidade fiscal e operações tributárias apoiadas por tecnologia. A aquisição estabelece a presença da Ryan no Brasil e amplia a capacidade da empresa de ajudar clientes a gerenciar as exigentes demandas tributárias, de conformidade e tecnológicas do país com maior precisão, controle e eficiência.

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Fundada em 2018 por Marcelo Simões, Gilmar Brandão e Ricardo Carvalho, a Comtax combina profundo conhecimento da legislação tributária brasileira com capacidades especializadas em implementação de tecnologia. A empresa atende grandes organizações em todo o Brasil, auxiliando clientes a aprimorar a apuração de tributos, fortalecer a conformidade, reduzir riscos operacionais e integrar processos e soluções tributárias aos sistemas corporativos.

As capacidades da Comtax complementam os serviços globais de consultoria e soluções tributárias da Ryan, incluindo:

Consultoria tributária digital : avaliação de processos, mapeamento tributário, governança e otimização

: avaliação de processos, mapeamento tributário, governança e otimização Apuração de tributos : configuração de cálculos, validação de regras e testes de transações

: configuração de cálculos, validação de regras e testes de transações Implementação de tecnologia tributária : integração com SAP, Oracle e outros sistemas

: integração com SAP, Oracle e outros sistemas Suporte à conformidade e eficiência tributária : auditorias preventivas, validações e redução de riscos

: auditorias preventivas, validações e redução de riscos Revisão de dados e matrizes tributárias : classificação de produtos e validação de fornecedores e clientes

: classificação de produtos e validação de fornecedores e clientes Suporte a auditorias fiscais: auditoria de arquivos digitais, inspeções e apoio à conformidade

"Esta aquisição representa um passo importante na estratégia da Ryan de expandir nossas capacidades em toda a América Latina", afirmou Jon Sweet, presidente de Operações da Ryan na América Latina. "A Comtax traz uma equipe altamente experiente e com profundo conhecimento de um dos ambientes tributários mais complexos da região. Sua expertise, combinada com a escala global da Ryan e nossa ampla gama de serviços e softwares tributários, nos proporciona uma plataforma mais sólida para atender clientes no Brasil e em toda a região."

A aquisição incorpora uma equipe de implementação experiente, sediada no Brasil, à prática global de Tecnologia Tributária da Ryan, unindo a expertise especializada no mercado local aos recursos globais da Ryan. Juntas, as equipes ajudarão os clientes a aprimorar a conformidade, reduzir riscos e obter maior previsibilidade nas operações tributárias.

"Integrar-se à Ryan representa um novo e empolgante capítulo para nossa equipe e nossos clientes", afirmou Marcelo Simões, cofundador da Comtax. "Nossas organizações compartilham o compromisso com a excelência e com processos rigorosos para solucionar desafios complexos que envolvem tributação e tecnologia. Com a Ryan, podemos fortalecer os serviços em que nossos clientes já confiam, ao mesmo tempo em que ampliamos as soluções disponíveis para eles."

A Ryan dá as boas-vindas a Marcelo Simões, Gilmar Brandão e Ricardo Carvalho, bem como a cerca de 70 integrantes da equipe, que continuarão atendendo os clientes a partir de São Paulo como parte da equipe da Ryan na América Latina.

Sobre a Ryan

A Ryan, uma premiada provedora global de serviços e softwares tributários, é a maior empresa do mundo dedicada exclusivamente a tributos corporativos. Com sede global em Plano, Texas, a empresa oferece um conjunto integrado de serviços tributários — federais, estaduais, municipais e internacionais — em múltiplas jurisdições, incluindo recuperação de impostos, consultoria, defesa de interesses, conformidade e tecnologia. Impulsionada pelo dinâmico ambiente de trabalho myRyan — amplamente reconhecido como o mais inovador do setor de serviços tributários — a equipe multidisciplinar da Ryan, composta por mais de 7.600 profissionais e associados, atende mais de 87.000 clientes em mais de 80 países, incluindo muitas das empresas mais proeminentes da lista Global 5000. Mais informações sobre a Ryan podem ser encontradas em ryan.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261005810319/pt/

Contato para a Imprensa

Allie Bandemer

Especialista Sênior, Relações Públicas e Comunicação Externa

Ryan

331.251.1050

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