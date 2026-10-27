Paulo Vieira publica foto de Dilma pedindo calma durante o primeiro turno

O ator e comediante Paulo Vieira compartilhou em suas redes sociais uma foto do momento em que a ex-presidente Dilma Rousseff aparece pedindo calma durante a apuração dos votos em primeiro turno. Internautas observaram a postura da economista durante o momento de revés político para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A foto, publicada na última segunda-feira (26/10), mostra que Paulo Vieira assistia à apuração dos votos em primeiro turno junto do presidente Lula e da primeira-dama Janja da Silva, além da presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como o "banco dos BRICS".

Sem entrar em detalhes, o ator da Globo afirmou que, para ele, o dia 4 de outubro, quando ocorreu o primeiro turno, foi o "dia mais emblemático".

Na oportunidade, Flávio Bolsonaro (PL) saiu à frente do petista no pleito, por 47,03% contra 45,16%. Com o baque, a esquerda precisou rever as estratégias para que conseguisse reverter o resultado da eleição.

No último domingo (25/10), Lula foi reeleito para governar o país pela quarta vez, vencendo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por 51,79% a 48,21%.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos