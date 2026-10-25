Mendonça vota em Brasília: "Que o eleitor seja o principal vencedor"
O vice-presidente do TSE afirmou que o encerramento das eleições marca o início de um "novo ciclo" no país. "Espero que aqueles que forem mantidos e aqueles que forem eleitos possam fazer o melhor para o país", destacou
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça, votou, na manhã deste domingo (25/10), na Escola Classe 8 da Octogonal (DF). Ele chegou ao local por volta das 9h30.
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O magistrado, antes de exercer seu voto, disse a jornalistas que hoje é um dia importante para a história do país. “O povo decide com liberdade, com segurança, quem irá representá-lo, seja no âmbito federal, nacional, seja também em cinco estados mais o Distrito Federal”, destacou.
O vice-presidente da Corte Eleitoral também falou que o encerramento das eleições marca o início de um “novo ciclo” no país e disse esperar que o eleitor seja o principal vencedor do processo eleitoral.
“Terminam as eleições e tem início um novo ciclo dentro do país, onde aqueles que forem mantidos e aqueles que forem eleitos, renovando, possam fazer o melhor para o país. É o que a gente espera”, frisou.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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