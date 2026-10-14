Cyrela reconhece corretores destaque em vendas no trimestre

A Cyrela, uma das principais incorporadoras e construtoras do Brasil, reconheceu os corretores com melhor desempenho comercial no terceiro trimestre de 2026 com uma viagem ao Royal Palm Plaza Resort, em Campinas, no interior de São Paulo. A iniciativa contemplou oito profissionais da house de vendas do Grupo Cyrela, responsáveis pela comercialização de empreendimentos das marcas Cyrela e Living, que puderam compartilhar a experiência com seus familiares.

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A premiação faz parte das iniciativas de valorização da força comercial da companhia e reconhece os profissionais que se destacaram pelos resultados alcançados entre julho e setembro. Os contemplados participaram, ao lado de suas famílias, de uma programação de lazer e confraternização, com experiências de descanso e integração. A proposta também foi reconhecer a importância do apoio familiar na trajetória dos corretores, cuja rotina profissional exige disponibilidade, dedicação e, muitas vezes, renúncias a momentos de convivência.



Para Orlando Pereira, diretor comercial do Grupo Cyrela, o reconhecimento vai além dos resultados de vendas e valoriza também as pessoas que contribuem para o sucesso dos profissionais.



“Os corretores desempenham um papel decisivo nos nossos resultados, mas sabemos que, por trás de cada conquista, existe também o apoio de suas famílias. A profissão exige muita dedicação, disponibilidade e renúncias que nem sempre são compreendidas por quem está em casa. Por isso, fizemos questão de incluir os familiares nessa celebração. Eles são fundamentais para o sucesso desses profissionais e merecem compartilhar esse momento de reconhecimento”, afirma.

A valorização dos profissionais também está entre as prioridades da área de Recursos Humanos da Seller, house de vendas do Grupo Cyrela. Para Paula Astrauskas, gerente de Recursos Humanos das três imobiliárias do grupo, iniciativas de reconhecimento contribuem para fortalecer o engajamento e estimular o desenvolvimento das equipes.



“Acreditamos que resultados consistentes são construídos por pessoas que se sentem valorizadas e encontram oportunidades para crescer. Reconhecer as conquistas dos corretores é uma forma de reforçar essa cultura, incentivar o desenvolvimento profissional e mostrar que cada resultado é fruto de dedicação, preparo e comprometimento”, destaca.

Além do reconhecimento pelo desempenho, a viagem integra a estratégia de marketing da Cyrela de desenvolver experiências que fortaleçam a conexão entre as marcas e sua rede comercial. A proposta é transformar conquistas profissionais em momentos de celebração, ampliando o relacionamento com os corretores que representam os empreendimentos do grupo no contato direto com os clientes.

“Para o Marketing, o relacionamento com a força de vendas é uma parte importante da construção das nossas marcas. Buscamos criar experiências que reconheçam a contribuição desses profissionais e fortaleçam o sentimento de pertencimento. Ao celebrar os resultados de maneira especial, valorizamos quem leva a experiência Cyrela e Living até os clientes e contribui diariamente para a percepção das nossas marcas no mercado”, afirma Telma Graziano, superintendente de marketing da Cyrela.

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A iniciativa reforça a atuação integrada das áreas Comercial, Recursos Humanos e Marketing do Grupo Cyrela, que desenvolvem ações voltadas ao desempenho, ao desenvolvimento profissional e ao relacionamento com a rede de vendas.