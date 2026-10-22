Astro de duas Copas do Mundo pode apagar tatuagens por causa de investigação (Kyle Walker, com camisa da Inglaterra, reflete sobre a possível remoção de sua tatuagem comemorativa)

O lateral-direito Kyle Walker, jogador da Seleção Inglesa e participante de duas Copas do Mundo, admitiu que poderá remover uma tatuagem caso o Manchester City seja punido com a perda de títulos do Campeonato Inglês.

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O defensor eternizou na pele a marca histórica de quatro conquistas consecutivas da Premier League pelo clube, mas agora corre o risco de ver a homenagem perder o significado.

A declaração foi dada em entrevista à rádio britânica talkSPORT e repercutiu na imprensa internacional nesta quinta-feira (22/10). Walker afirmou que provavelmente terá de apagar a tatuagem se os títulos forem retirados do Manchester City em decorrência do processo que investiga violações das regras financeiras da liga inglesa.

Provavelmente vou ter que fazer isso, afirmou o jogador ao comentar a possibilidade de remover o desenho. Apesar da preocupação, ele demonstrou esperança de que o clube não perca as conquistas.

Atualmente no Burnley, Walker também saiu em defesa dos jogadores que fizeram parte do Manchester City durante o período questionado. O lateral ressaltou que os atletas entravam em campo para dar o melhor pela equipe, embora tenha reconhecido que as acusações prejudicam a imagem do clube.

Tatuagem celebra feito histórico do Manchester City

A tatuagem de Walker faz referência à sequência de quatro títulos consecutivos da Premier League conquistados pelo Manchester City entre as temporadas 2020/21 e 2023/24. O feito colocou a equipe em um patamar inédito na história da competição inglesa.

O lateral integrou o elenco comandado por Pep Guardiola durante a sequência vitoriosa. Ao todo, conquistou seis títulos do Campeonato Inglês pelo clube, além de outros troféus importantes, incluindo a Liga dos Campeões da Europa na temporada 2022/23.

O problema surgiu após uma comissão independente considerar o Manchester City culpado por violações das regras financeiras da Premier League. O clube contesta as acusações e os desdobramentos do processo podem resultar em sanções esportivas.

Entre as possibilidades discutidas estão punições financeiras e esportivas, incluindo a eventual retirada de títulos. A situação, porém, depende dos procedimentos legais e das decisões relacionadas ao caso.

Jogador disputou duas Copas do Mundo pela Inglaterra

Kyle Walker construiu uma trajetória de destaque na Seleção Inglesa. O lateral disputou as Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar, além de participar de outras grandes competições internacionais.

Pelo Manchester City, clube que defendeu entre 2017 e 2025, tornou-se uma das principais referências da equipe durante a era de Pep Guardiola. Depois de deixar o time, passou a defender o Burnley.

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