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Astro de duas Copas do Mundo pode apagar tatuagens por causa de investigação

Lateral eternizou na pele as conquistas, mas processo sobre regras financeiras pode anular títulos históricos

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Repórter
22/10/2026 12:39

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Astro de duas Copas do Mundo pode apagar tatuagens por causa de investigação
Astro de duas Copas do Mundo pode apagar tatuagens por causa de investigação crédito: No Ataque Internacional
Astro de duas Copas do Mundo pode apagar tatuagens por causa de investigação
Astro de duas Copas do Mundo pode apagar tatuagens por causa de investigação (Kyle Walker, com camisa da Inglaterra, reflete sobre a possível remoção de sua tatuagem comemorativa)

O lateral-direito Kyle Walker, jogador da Seleção Inglesa e participante de duas Copas do Mundo, admitiu que poderá remover uma tatuagem caso o Manchester City seja punido com a perda de títulos do Campeonato Inglês.

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O defensor eternizou na pele a marca histórica de quatro conquistas consecutivas da Premier League pelo clube, mas agora corre o risco de ver a homenagem perder o significado.

A declaração foi dada em entrevista à rádio britânica talkSPORT e repercutiu na imprensa internacional nesta quinta-feira (22/10). Walker afirmou que provavelmente terá de apagar a tatuagem se os títulos forem retirados do Manchester City em decorrência do processo que investiga violações das regras financeiras da liga inglesa.

Provavelmente vou ter que fazer isso, afirmou o jogador ao comentar a possibilidade de remover o desenho. Apesar da preocupação, ele demonstrou esperança de que o clube não perca as conquistas.

Atualmente no Burnley, Walker também saiu em defesa dos jogadores que fizeram parte do Manchester City durante o período questionado. O lateral ressaltou que os atletas entravam em campo para dar o melhor pela equipe, embora tenha reconhecido que as acusações prejudicam a imagem do clube.

Tatuagem celebra feito histórico do Manchester City

A tatuagem de Walker faz referência à sequência de quatro títulos consecutivos da Premier League conquistados pelo Manchester City entre as temporadas 2020/21 e 2023/24. O feito colocou a equipe em um patamar inédito na história da competição inglesa.

O lateral integrou o elenco comandado por Pep Guardiola durante a sequência vitoriosa. Ao todo, conquistou seis títulos do Campeonato Inglês pelo clube, além de outros troféus importantes, incluindo a Liga dos Campeões da Europa na temporada 2022/23.

O problema surgiu após uma comissão independente considerar o Manchester City culpado por violações das regras financeiras da Premier League. O clube contesta as acusações e os desdobramentos do processo podem resultar em sanções esportivas.

Entre as possibilidades discutidas estão punições financeiras e esportivas, incluindo a eventual retirada de títulos. A situação, porém, depende dos procedimentos legais e das decisões relacionadas ao caso.

Jogador disputou duas Copas do Mundo pela Inglaterra

Kyle Walker construiu uma trajetória de destaque na Seleção Inglesa. O lateral disputou as Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar, além de participar de outras grandes competições internacionais.

Pelo Manchester City, clube que defendeu entre 2017 e 2025, tornou-se uma das principais referências da equipe durante a era de Pep Guardiola. Depois de deixar o time, passou a defender o Burnley.

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