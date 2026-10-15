Hansae Mobility Inaugura Fábrica no Uzbequistão, Solidificando Sua Capacidade Global de Manufatura e de Produção de Componentes Automotivos

• Nova base na Ásia Central e expansão planejada nos EUA favorecem uma colaboração mais estreita com os clientes, respaldadas por quatro décadas de experiência em engenharia e fabricação

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Foto: Ik Whan Kim (5º da esquerda para a direita), Vice-Presidente da Hansae Mobility, Mirzoxid Murodilovich, Vice-Governador da Região de Fergana, e outros convidados participam de uma cerimônia de inauguração da fábrica Turan da empresa no Uzbequistão em 13 de outubro de 2026.

FERGANA, Uzbequistão, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Hansae Mobility, a divisão de componentes automotivos do HansaeYes24 Group, realizou no dia 13 de outubro uma cerimônia de inauguração da sua fábrica Turan em Fergana, Uzbequistão. Operada pela subsidiária integral Hansae Mobility Turan, a instalação amplia uma relação de fornecimento estabelecida com a UzAuto Motors em 1995 para a fabricação local.

A inauguração impulsiona a estratégia da Hansae Mobility de expandir a produção no exterior e de responder com mais rapidez às montadoras globais. Nos Estados Unidos, a empresa planeja expandir sua instalação existente em Pontiac, Michigan, para aproximadamente três vezes o seu tamanho atual e transferi-la para perto da fábrica da Stellantis em Detroit, para solidificar sua capacidade de fornecimento na América do Norte.

A fábrica de Turan ocupa um terreno de 20 mil metros quadrados, com 12 mil metros quadrados de área construída. A montagem, a inspeção e os testes de desempenho locais aproximam a produção dos clientes e, ao mesmo tempo, garantem uma qualidade consistente.

A Hansae Mobility planeja fornecer freios a pinça, freios a tambor, sistemas de freio assistido, colunas de direção e eixos intermediários para 150.000 veículos dos modelos Damas e Labo anualmente. Ela também está buscando o fornecimento de componentes de frenagem para 160 mil veículos Cobalt por ano, elevando o fornecimento total planejado de componentes para 310 mil veículos anualmente.

Linhas de montagem dedicadas e equipamentos de teste automatizados auxiliam no controle de qualidade. Os registros de código de barras capturam os resultados de montagem e teste, enquanto um sistema de execução de fabricação gerencia as ordens de produção e monitora as operações em tempo real. Os equipamentos de medição por coordenadas e de teste de desempenho dos freios viabilizam a verificação dimensional e funcional no local.

Sete especialistas da sede estão treinando funcionários locais em design, qualidade, gestão de produção e engenharia de produção. A fábrica emprega 100 funcionários locais, e planeja aumentar esse número para 140 até o final do ano. A empresa planeja ampliar o portfólio da fábrica para incluir produtos de sistema de transmissão, buscar novos clientes no Uzbequistão e expandir as atividades de vendas para os mercados vizinhos da Ásia Central, incluindo o Cazaquistão e o Quirguistão.

Fundada em 1984, a Hansae Mobility desenvolve e fabrica componentes de transmissão, frenagem, direção e componentes elétricos e eletrônicos automotivos. Sua sede e seu centro de P&D em Daegu, na Coreia do Sul, apoiam o desenvolvimento independente de tecnologias, respaldados por mais de 40 anos de experiência em fabricação e qualidade.

Ela conta com clientes como GM, Hyundai Motor, Kia, KG Mobility, Stellantis e Volkswagen, além das marcas premium Porsche e Maserati e das fabricantes de veículos elétricos Rivian e VinFast. A fábrica no Uzbequistão se junta às subsidiárias de fabricação nos Estados Unidos e na China, ampliando a rede de produção internacional da empresa.

"A inauguração da fábrica de Turan é um passo importante para a transformação da vasta experiência da Hansae Mobility no fornecimento de componentes para montadoras globais em capacidades de fabricação local competitivas", afirmou Ik Whan Kim, Vice-Presidente da Hansae Mobility e Vice-Presidente da Hansae Co., Ltd. "Como um pilar fundamental para o crescimento futuro do Grupo HansaeYes24, a Hansae Mobility continuará expandindo sua presença de produção e sua rede de clientes, começando pelo Uzbequistão e pela Ásia Central e se estendendo até a América do Norte, especialmente os Estados Unidos, para fortalecer nossa competitividade global."

Contato com a Mídia

Jongmin Shim

Gerente de Peças, Hahm Partners

Agência de Relações Públicas da Hansae Mobility

jmshim@hahmpartners.com

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42c54318-0f27-43e7-a1c6-4420dada2298

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9846862)