Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta sexta (2/10)
Candidatos têm dia de caminhadas, entrevistas e panfletagens
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Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de caminhadas, reuniões, entrevistas e panfletagens nesta sexta-feira (2/10). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
10h - Bandeiraço na Praça Sete.
11h30 - Entrevista à rádio Líder.
12h15 - Entrevista ao jornal Folha da Mata.
14h - Entrevista à Rádio Favela.
Ben Mendes (Missão)
A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.
Cleitinho (Republicanos)
A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação destaa matéria.
Flávio Roscoe (PL)
17h30 - Encontro com o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro em Montes Claros, no Norte de Minas.
18h30 - Moto carreata e "Blocão do 22".
Gabriel Azevedo (MDB)
Manhã - Gravação de conteúdo audiovisual.
11h50 - Reunião com a coordenação de campanha e do partido.
13h - Almoço com lideranças e apoiadores em Pirapora, no Norte de Minas.
Henrique Áreas (PCO)
11h30 - Apoio ao movimento dos trabalhadores do projeto Psicólogos e Assistentes Sociais na Educação (PAS), na Secretaria Municipal de Belo Horizonte.
14h - Panfletagem e visita ao Mercado Central.
17h - Panfletagem na Estação Lagoinha.
Indira Xavier (UP)
5h30 - Panfletagem na Estação Diamante do Metrô.
7h - Panfletagem na Estação Barreiro do Metrô.
13h - Almoço na Ocupação Paulo Freire.
15h - Caminhada pela Vila Pinho, no Barreiro.
20h - Show do rapper FBC.
Mateus Simões (PSD)
5h30 - Caminhada pelo Ceasa.
7h15 - Café com lojistas do Ceasa.
14h30 - Despachos de governo.
18h - Gravação de vídeos.
Patrus Ananias (PT)
9h30 - Plenária para receber manifestos de organizações da sociedade civil, no comitê central de campanha.
16h - Caminhada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Rafael Duda (PSTU)
5h40 - Panfletagem na portaria 3 da Usiminas, em Ipatinga, no Vale do Aço.
10h16 - Caminhada pelo bairro Horto, em Ipatinga.
11h16 - Panfletagem e caminhada na área central de Timóteo, no Vale do Aço.
14h16 - Panfletagem na portaria 2 da Aperam.
16h16 - Panfletagem na portaria 7 da Aperam.
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Túlio Lopes (PCB)
8h - Panfletagens nos bairros São Geraldo e Padre Teodoro, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas.
18h - Live "Sexta-Feira Vermelha" nas redes sociais.