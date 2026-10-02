Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta sexta (2/10)

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de caminhadas, reuniões, entrevistas e panfletagens nesta sexta-feira (2/10). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

10h - Bandeiraço na Praça Sete.

11h30 - Entrevista à rádio Líder.

12h15 - Entrevista ao jornal Folha da Mata.

14h - Entrevista à Rádio Favela.

Ben Mendes (Missão)

A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Cleitinho (Republicanos)

A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação destaa matéria.

Flávio Roscoe (PL)

17h30 - Encontro com o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro em Montes Claros, no Norte de Minas.

18h30 - Moto carreata e "Blocão do 22".

Gabriel Azevedo (MDB)

Manhã - Gravação de conteúdo audiovisual.

11h50 - Reunião com a coordenação de campanha e do partido.

13h - Almoço com lideranças e apoiadores em Pirapora, no Norte de Minas.

Henrique Áreas (PCO)

11h30 - Apoio ao movimento dos trabalhadores do projeto Psicólogos e Assistentes Sociais na Educação (PAS), na Secretaria Municipal de Belo Horizonte.

14h - Panfletagem e visita ao Mercado Central.

17h - Panfletagem na Estação Lagoinha.

Indira Xavier (UP)

5h30 - Panfletagem na Estação Diamante do Metrô.

7h - Panfletagem na Estação Barreiro do Metrô.

13h - Almoço na Ocupação Paulo Freire.

15h - Caminhada pela Vila Pinho, no Barreiro.

20h - Show do rapper FBC.

Mateus Simões (PSD)

5h30 - Caminhada pelo Ceasa.

7h15 - Café com lojistas do Ceasa.

14h30 - Despachos de governo.

18h - Gravação de vídeos.

Patrus Ananias (PT)

9h30 - Plenária para receber manifestos de organizações da sociedade civil, no comitê central de campanha.

16h - Caminhada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Rafael Duda (PSTU)

5h40 - Panfletagem na portaria 3 da Usiminas, em Ipatinga, no Vale do Aço.

10h16 - Caminhada pelo bairro Horto, em Ipatinga.

11h16 - Panfletagem e caminhada na área central de Timóteo, no Vale do Aço.

14h16 - Panfletagem na portaria 2 da Aperam.

16h16 - Panfletagem na portaria 7 da Aperam.

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Túlio Lopes (PCB)

8h - Panfletagens nos bairros São Geraldo e Padre Teodoro, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas.

18h - Live "Sexta-Feira Vermelha" nas redes sociais.