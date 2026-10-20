Por que você continua checando as redes sociais do seu ex?

Por que é tão difícil resistir à tentação de checar as redes sociais do seu ex para ver onde ele(a) está? Não se culpe pela falta de controle. Em vez disso, procure entender o que desencadeia esse comportamento e quais medidas você pode tomar para acabar com essa atitude.

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Existem diversas razões para esse comportamento, algumas sociais e outras psicológicas. Segundo os psicólogos, verificar as redes sociais de um ex não indica necessariamente um desejo de reconciliação. Embora isso possa ser uma motivação, não é a única.



O ditado “longe dos olhos, longe do coração” é mais difícil de praticar quando um ex aparece nos stories de um amigo em comum, entre as contas sugeridas ou quando alguém compartilha uma atualização sobre sua vida. Esses lembretes podem despertar a curiosidade e levar alguém a verificar o perfil do ex.



Antes das redes sociais, era muito comum rodar de carro pela cidade para ver onde o ex estava, se já estava acompanhado etc. Hoje, após o término do relacionamento, ambos podem permanecer visíveis um para o outro no ambiente digital, tornando mais fácil encontrar lembranças do antigo parceiro.



Isso pode ser atribuído à comparação social como outra causa. Segundo psicólogos, quando alguém vê um ex feliz, bem-sucedido e sociável, pode ter um impulso de fazer comparações. A pessoa pode querer descobrir como seu ex está retratando o relacionamento/término nas redes sociais.



Outros motivos são sentimentos não resolvidos em relação ao relacionamento. Afinal, sentimento não acaba da noite para o dia, ele persiste por um tempo, às vezes, tempo demais. Isso gera dificuldade em se desapegar de memórias passadas e conseguir fechar totalmente esse capítulo da vida.



Alguém também pode verificar o perfil de um ex para ver se ele(a) seguiu em frente, questionando como isso pôde acontecer tão rapidamente, já que ele(a) posta fotos. A vontade de ver o perfil também serve para procurar sinais de que, se é que houve algum, a pessoa se importou com o relacionamento e se para ele (ela) a separação foi igualmente dolorosa.



Também foi identificado o medo de ficar de fora, ou Fomo (fear of missing out). É o medo constante e ansioso de ficar de fora de experiências, eventos ou conversas que outras pessoas estão aproveitando. É ele (ela) estar com amigos – às vezes em comum – e você não, e o desejo de conferir se isso acontece é incontrolável. Então, a solução é “visitar” as redes sociais do ex.



Com o tempo, esse comportamento pode se tornar um hábito. Os psicólogos afirmam que o Fomo costuma ser um fator adicional, especialmente quando a pessoa sente que está perdendo algo. Pode se tornar rotina depois de um tempo. Uma lembrança, a solidão, o tédio ou até mesmo abrir o aplicativo de rede social podem resultar em encontrar o mesmo perfil familiar.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.