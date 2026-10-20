IA faz empresas reverem a escolha entre nuvem e servidor próprio

A inteligência artificial está mudando uma pergunta que acompanhou as empresas por mais de uma década. Durante anos, a decisão de tecnologia se resumia a migrar ou não para a nuvem. Com aplicações que processam volumes crescentes de dados, dependem de baixa latência e executam modelos de IA, a questão passou a ser outra: onde cada carga de trabalho deve funcionar.

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Para a MSServer , empresa brasileira de infraestrutura de servidores, a resposta raramente está em um único modelo. A companhia trabalha com a premissa de que cada aplicação exige uma arquitetura computacional diferente e vem ampliando sua atuação para projetos que combinam servidores dedicados, virtualização, armazenamento, Cloud privada e ambientes híbridos.

Nuvem e servidor físico na mesma arquitetura

Cloud pública, Cloud privada, servidores dedicados, data centers e estruturas locais deixam de ser vistos como alternativas concorrentes e passam a compor um mesmo ambiente. A tendência, segundo a empresa, é de estruturas cada vez mais híbridas, em que cada parte da operação roda onde faz mais sentido.

Na prática, uma aplicação corporativa tradicional pode encontrar na nuvem a flexibilidade de que precisa para crescer rapidamente. Uma operação com grandes volumes de dados pode pedir armazenamento dedicado. Já os sistemas de inteligência artificial costumam exigir GPUs, alta capacidade de memória e servidores preparados para processamento intensivo.

O avanço da IA, portanto, não torna a infraestrutura física dispensável. Em muitos casos, aumenta a importância de definir com cuidado onde cada sistema será executado. Reportagem do Valor Econômico também destacou essa transformação ao apontar conectividade, poder computacional, Cloud e infraestrutura física como componentes complementares para sustentar aplicações avançadas de IA.

O que avaliar antes de decidir

Na abordagem da MSServer, a definição começa pela necessidade computacional do negócio, e não pelo equipamento. Fazem parte da análise fatores como desempenho, volume de dados, disponibilidade, segurança, previsibilidade de custos, escalabilidade e capacidade de processamento.

A variedade de usos ajuda a explicar por que não há uma resposta padrão. Treinamento de modelos, inferência, bancos de dados, virtualização, armazenamento, backup e sistemas corporativos têm exigências distintas de CPU, GPU, memória, disco e conectividade. Quanto mais especializadas ficam as aplicações, mais estratégica tende a se tornar a escolha da infraestrutura.

O preço segue relevante, mas divide espaço com eficiência energética, disponibilidade de componentes, integração com GPUs, suporte e adequação a cada caso. A tese da empresa é que não existe uma infraestrutura universalmente melhor. Existe a mais adequada para cada aplicação.

Um mercado em plena expansão

A revisão acontece em um momento de forte demanda. No segundo trimestre de 2026, o mercado mundial de servidores movimentou o recorde de US$ 166,3 bilhões, alta de 52% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a IDC. O resultado foi impulsionado principalmente pelas infraestruturas voltadas à IA e pela adoção de servidores equipados com GPUs.

No Brasil, o Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter), sancionado em setembro de 2026, estabeleceu incentivos para a instalação de centros de processamento de dados no país, com estruturas destinadas a Cloud, processamento de alto desempenho e treinamento e inferência de modelos de IA. Nesse cenário, a MSServer também amplia a aproximação com fabricantes asiáticos, especialmente chineses, e avalia oportunidades de cooperação e fornecimento, sem detalhar neste momento os nomes envolvidos.

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Para o empresário que precisa escolher entre nuvem e servidor próprio, o ponto de partida recomendado é a aplicação. Cada carga de trabalho tem exigências específicas, e a combinação entre Cloud e infraestrutura física tende a se consolidar como o modelo mais comum nos próximos anos.