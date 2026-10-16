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Homem que tentava tirar selfie escorrega e fica preso por 16 horas em precipício de 70 metros no sudeste do Tocantins

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Redação Flipar
  • A Serra de Taguatinga fica localizada na região das Serras Gerais, no sudeste do Tocantins, e atrai turistas por suas paisagens panorâmicas, trilhas e formações rochosas peculiares, como a Pedra do Tocantins, que lembra o mapa do estado.
    A Serra de Taguatinga fica localizada na região das Serras Gerais, no sudeste do Tocantins, e atrai turistas por suas paisagens panorâmicas, trilhas e formações rochosas peculiares, como a Pedra do Tocantins, que lembra o mapa do estado. Foto: Reprodução/YouTube Rolê Família
  • A trilha tem trechos íngremes, pedras soltas e cascalho, o que exige atenção e preparo físico dos visitantes. A subida até o primeiro ponto do topo tem cerca de 720 metros e pode ser considerada de dificuldade média, segundo disse ao g1 Andréia Bernardes, gestora de turismo na região das Serras Gerais.
    A trilha tem trechos íngremes, pedras soltas e cascalho, o que exige atenção e preparo físico dos visitantes. A subida até o primeiro ponto do topo tem cerca de 720 metros e pode ser considerada de dificuldade média, segundo disse ao g1 Andréia Bernardes, gestora de turismo na região das Serras Gerais. Foto: Flickr - Alexandre Marino
  • Ela recomenda o uso de calçados fechados, com boa aderência, e o acompanhamento de um guia ou trilheiro experiente, pois há locais onde é fácil perder a orientação. A especialista também alertou para os riscos de abandonar os caminhos demarcados em busca de ângulos para fotografias, especialmente nas proximidades de barrancos.
    Ela recomenda o uso de calçados fechados, com boa aderência, e o acompanhamento de um guia ou trilheiro experiente, pois há locais onde é fácil perder a orientação. A especialista também alertou para os riscos de abandonar os caminhos demarcados em busca de ângulos para fotografias, especialmente nas proximidades de barrancos. Foto: Flávio Cavalera/Governo do Tocantins
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