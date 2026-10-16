Homem que tentava tirar selfie escorrega e fica preso por 16 horas em precipício de 70 metros no sudeste do Tocantins

Ela recomenda o uso de calçados fechados, com boa aderência, e o acompanhamento de um guia ou trilheiro experiente, pois há locais onde é fácil perder a orientação. A especialista também alertou para os riscos de abandonar os caminhos demarcados em busca de ângulos para fotografias, especialmente nas proximidades de barrancos. Foto: Flávio Cavalera/Governo do Tocantins