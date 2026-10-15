O que dar de presente de casamento e incluir na lista?

Uma pesquisa divulgada em julho de 2026 pela The Knot Worldwide mostrou que 56% dos casais entrevistados nos Estados Unidos combinavam presentes tradicionais com contribuições em dinheiro na lista de casamento. Para 51%, renovar itens da casa era a principal razão para montar a lista. Os números contextualizam duas dúvidas: o que incluir na lista e o que dar a um casal que vai se casar?

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Lucas Maia, sócio-fundador da LUMAI, marca brasileira de utilidades domésticas, observa mudanças também na entrega dos presentes. “Hoje em dia mudou muito a forma que as pessoas dão presente de casamento. Antigamente você levava um presente físico até o casamento. Hoje é tudo comprado online e enviado para casa dos noivos ou é feito um Pix mesmo pra conta de algum deles ou por empresas como o iCasei, por exemplo.”

No Brasil, o IBGE contabilizou 948.925 casamentos civis em 2024. O levantamento norte-americano, realizado com 1.759 pessoas, não representa as preferências dos brasileiros, mas evidencia como diferentes modalidades de presente podem coexistir numa lista, atendendo a necessidades distintas.

O presente físico e a lembrança de quem deu

Há um valor afetivo em receber algo que permanece em casa. Uma peça usada no preparo das refeições ou ao receber amigos pode trazer a lembrança de quem a escolheu. O risco está na repetição: sem conhecer a casa, o convidado pode comprar outro jogo de panelas ou um aparelho que ficará guardado.

Peças com funções adicionais são alternativas para fugir do óbvio. Tigelas de aço inox com tampas e discos raladores permitem preparar ingredientes no próprio recipiente. Tábuas para petiscos e frios atendem tanto a refeições a dois quanto a encontros em casa. São exemplos do catálogo da LUMAI, mas a escolha depende dos hábitos do casal e do espaço disponível.

Os básicos também têm lugar, sobretudo para quem monta a primeira casa. Conferir tamanhos e quantidades evita produtos duplicados. Para quem já mora junto, vale descobrir o que está desgastado ou faltando.

Pix oferece liberdade para outros planos

A principal vantagem do Pix é permitir que os noivos usem o valor como preferirem: na lua de mel, numa mudança ou nas despesas da vida a dois. A contribuição também pode se transformar numa lembrança importante, embora não esteja ligada a um objeto.

Para quem deseja associar seu gesto a um presente da casa, a desvantagem é que o dinheiro pode ser incorporado às despesas sem essa identificação. Plataformas como o iCasei oferecem presentes simbólicos convertidos em dinheiro. Como a imagem nem sempre corresponde a um produto entregue, as regras e eventuais tarifas precisam estar claras.

Cartão-presente combina escolha e vínculo

O cartão-presente ocupa um espaço entre as alternativas. O convidado define o valor e os noivos escolhem o produto. Se a compra resulta num utensílio utilizado por anos, pode permanecer a associação com quem ofereceu o crédito. Essa flexibilidade ajuda quem receia errar no gosto ou comprar algo repetido.

A LUMAI passou a oferecer cartões-presente para casamentos, aniversários e mudanças de casa. “A gente lançou cartões presentes aqui na LUMAI que o convidado tem como, por exemplo, pagar R$ 450 e dar um cartão presente de R$ 500 para os noivos escolherem eles mesmos o que querem”, afirma Maia. Também há a opção de pagar R$ 180 por R$ 200 em crédito. As condições estão publicadas no site da marca.

O saldo fica restrito à loja escolhida. Na LUMAI, o código é enviado por e-mail após o pagamento, não tem validade e pode ser usado em mais de uma compra. O convidado deve avaliar se o catálogo interessa ao casal, pois, diferentemente do Pix, o crédito não pode ser destinado a viagens ou contas da casa.

O que considerar ao montar a lista

Na pesquisa da The Knot Worldwide, 75% dos participantes incluíram alguma contribuição financeira. Isso não elimina o interesse por utensílios: a lista pode reunir objetos desejados e valores para outros planos. Necessidades claras reduzem compras repetidas ou incompatíveis com a rotina.

A proximidade com o casal também conta. Quem conhece a casa pode escolher um produto fora da lista com mais segurança. Quem tem pouca informação encontra no cartão-presente uma forma de oferecer algo para o lar sem definir o objeto. Quando os noivos preferem dinheiro, a contribuição financeira tende a atender melhor à expectativa.

Dúvidas de quem vai presentear

O que dar de presente de casamento para quem já mora junto?

Utensílios com novas funções, peças para servir convidados ou substitutos de itens desgastados são possibilidades. Sem conhecer a casa, o cartão-presente reduz o risco de duplicidade.

O que colocar na lista de presentes de casamento?

Itens que faltam, produtos para substituir peças antigas e contribuições para planos do casal. Diferentes faixas de valor permitem escolher conforme o orçamento.

Como saber se uma marca de utensílios domésticos é confiável?

Histórico de atendimento, reputação pública e condições de garantia ajudam na avaliação. A LUMAI informa realizar mais de 30 mil pedidos por mês e oferecer cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação. As regras estão disponíveis em lumaistore.com.br.

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Uma lista funciona melhor quando os noivos informam o que já têm e o que desejam. Se a cozinha está completa, uma contribuição para a viagem pode ser mais útil. Se faltam utensílios ou peças para receber visitas, indicar essa necessidade ajuda o convidado a escolher com segurança.