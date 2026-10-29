Parse Biosciences e Nomic anunciam conjunto de dados multimodal de 100 milhões de células, pronto para IA, voltado à biologia imunológica

A Parse Biosciences — líder no fornecimento de soluções escaláveis ??e acessíveis para sequenciamento de célula única (single-cell) e uma empresa do grupo QIAGEN — e a Nomic Bio — líder em perfilamento proteômico de alto rendimento — anunciaram hoje uma parceria para criar o Cascade, um conjunto de dados fundamental composto por 100 milhões de células, destinado à compreensão da resposta imune humana. A escala e a profundidade desse conjunto de dados oferecerão a parceiros da indústria farmacêutica insights, nos níveis celular e proteico, sobre a biologia imunológica, acelerando a identificação e a validação de novos alvos terapêuticos.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261029260810/pt/

O Cascade já conta com o compromisso de parceiros fundamentais, incluindo grandes empresas farmacêuticas e de biotecnologia — como GSK, Pfizer, Sanofi, Graph Therapeutics e Turbine —, o que evidencia a demanda por dados imunológicos multimodais em larga escala para o processo de descoberta de medicamentos.

O Cascade é um conjunto de dados multimodal baseado em perturbações, que registra como as células imunes respondem a tratamentos ao longo de múltiplos intervalos de tempo. Trata-se do maior recurso desse tipo pronto para uso em inteligência artificial (IA) voltada à modelagem imunológica. O conjunto de dados combinará 100 milhões de perfis de RNA-seq de célula única com mais de 11.000 perfis de secretoma proteômico, capturando a resposta de diferentes tipos de células imunes a mais de 150.000 condições de perturbação — envolvendo citocinas e fármacos, aplicados de forma isolada ou combinada. Ao integrar leituras transcriptômicas e proteômicas das mesmas respostas imunes ao longo do tempo, o Cascade oferecerá aos pesquisadores uma visão sem precedentes dos mecanismos que regem a sinalização imune humana, preenchendo uma lacuna crítica de dados necessária para a construção de modelos celulares virtuais e preditivos.

A geração dos dados de RNA-seq de célula única será realizada no GigaLab, laboratório de serviços de alto rendimento da Parse, capaz de processar bilhões de células por ano. Esses dados serão combinados com dados proteômicos do secretoma, que serão gerados por meio da plataforma Omni 1000 da Nomic, a qual mensurará mais de 1.000 proteínas secretadas em todas as amostras.

“A modelagem por IA na biologia enfrenta um gargalo de dados. Apesar de seu papel central na descoberta de medicamentos, existe uma quantidade surpreendentemente pequena de dados disponíveis que mensurem a resposta imune humana a perturbações importantes, como citocinas e outros fármacos. O Cascade representa um passo fundamental para revelar essas interações e, como resultado, esperamos aprimorar significativamente o poder preditivo dos modelos de IA de nossos parceiros”, afirmou Charlie Roco, cofundador e diretor de Tecnologia (CTO) da Parse Biosciences.

“Modelos de IA voltados à biologia imunológica precisam capturar não apenas as mudanças nos estados celulares, mas também os sinais proteicos que as células utilizam para se comunicar”, disse Milad Dagher, cofundador e CEO da Nomic Bio. “O Cascade reúne medições proteicas quantitativas e com resolução temporal a dados de células individuais, em uma escala que permite aos pesquisadores modelar como as respostas imunes se desenvolvem e prever como elas se alteram diante de novas perturbações.”

A Parse e a Nomic continuam abertas a novos parceiros. Para consultas sobre licenciamento, acesse www.parsebiosciences.com/cascade.

Sobre a Nomic Bio

A Nomic foi fundada com o objetivo de simplificar a mensuração de processos biológicos e permitir que cientistas prolonguem vidas, tornando a proteômica acessível, escalável e rotineira. Impulsionada por sua tecnologia proprietária nELISA®, a Nomic fornece dados proteicos quantitativos, em larga escala e com excelente custo-benefício, para acelerar a descoberta, o desenvolvimento e a translação científica. Seu serviço de ponta a ponta combina conteúdo flexível, suporte especializado e resultados prontos para análise, permitindo a integração contínua da proteômica em todas as etapas do desenvolvimento de medicamentos e biomarcadores. A missão da Nomic é tornar a proteômica onipresente na biologia moderna. Para saber mais, acesse nomic.bio ou nos siga no LinkedIn.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences, uma empresa da QIAGEN, é uma empresa global de ciências da vida cuja missão é acelerar o progresso na saúde humana e na pesquisa científica. Capacitando pesquisadores a realizar o sequenciamento de células individuais com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento cerebral e sistema imunológico.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Kaitie Kramer

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