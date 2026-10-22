NIQ expande programa ConnectAI Charter com Mars Snacking

A NielsenIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, anunciou hoje a Mars como novo cliente do programa ConnectAI Charter, ampliando a crescente lista de empresas multinacionais que trabalham com a NIQ para formar a base de inteligência que amplifica os fluxos de trabalho de IA nas empresas.

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Através do programa ConnectAI Charter, engenheiros e cientistas de dados da NIQ, alocados em projetos avançados, trabalham com a Mars para incorporar a inteligência da NIQ na expansão de fluxos de trabalho habilitados por IA em toda a empresa. O foco do projeto é conectar os dados, modelos e contexto de negócios da NIQ ao ecossistema de IA da Mars, ajudando a reduzir a distância entre os dados e a tomada de decisões. Juntos, eles exploram casos de uso como análise conversacional e dados de produtos harmonizados, que estabelecem as bases para futuros casos de uso.

"À medida que expandimos o uso de IA em nossos negócios, vemos uma oportunidade de aproximar os tomadores de decisão das informações relevantes e reduzir o esforço manual entre a coleta de dados e a tomada de ações", disse Rishi Padhi, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Informação e Digital na Mars. "Por meio do programa ConnectAI Charter da NIQ, exploramos como o Optiq Bridge, a harmonização e a camada semântica podem criar uma base mais escalável para fluxos de trabalho habilitados por IA, com aplicações potenciais em áreas como previsão de demanda e acesso mais amplo a informações de alta qualidade em toda a organização. Ao conectar dados, contexto e IA de modo mais eficaz, podemos ajudar as equipes a transformar informações complexas em conhecimentos práticos com ??mais rapidez."

O impulso do ConnectAI continua

O ConnectAI é uma oferta dentro da estratégia "Inteligência que Impulsiona a IA" da NIQ, que integra os dados, modelos e contexto de negócios proprietários da NIQ aos ambientes de IA dos clientes. Engenheiros e cientistas de dados da NIQ, alocados diretamente às equipes dos clientes, trabalham em conjunto para configurar fluxos de trabalho, como a criação de agentes, conforme suas prioridades comerciais específicas.

O modelo foi desenvolvido para criar serviços de plataforma repetíveis que possam ser dimensionados em diversas organizações, casos de uso e ecossistemas de IA, que se adaptam ao ambiente de cada cliente.

"As empresas que geram valor com IA a fundamentam em inteligência confiável e a colocam para trabalhar em função de prioridades de negócios reais", disse Irina Stoian, Diretora Comercial de IA na NIQ. "O ConnectAI ajuda os clientes a passar da experimentação à implementação escalável, ao conectar a IA com a inteligência e o contexto de negócios necessários para apoiar decisões com mais confiança e uma execução mais eficaz."

A NIQ planeja continuar expandindo o programa ConnectAI Charter, incluindo novas colaborações com marcas e varejistas. Empresas interessadas em trabalhar com as equipes de engenharia e ciência de dados da NIQ, já implantadas em campo, podem expressar seu interesse aqui.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

Perguntas frequentes

O que é ConnectAI?

ConnectAI é a plataforma e o modelo de entrega colaborativa da NIQ para integrar dados, modelos e contexto de negócios da NIQ ao ambiente de IA do cliente. Combina acesso à tecnologia com suporte dedicado de engenharia e ciência de dados para criar fluxos de trabalho em torno de decisões comerciais específicas.

Em que o ConnectAI se diferencia dos produtos NIQ existentes?

Os aplicativos existentes da NIQ fornecem inteligência mediante experiências da NIQ desenvolvidas especificamente para este fim. O ConnectAI permite que os clientes usem a inteligência da NIQ em seus próprios sistemas, aplicativos e fluxos de trabalho de IA. Ambos os enfoques são complementares e permitem que os clientes acessem os recursos da NIQ da forma que melhor se adapte a seus negócios.

O que os clientes participantes estão construindo?

Cada projeto é personalizado ao cliente. Os possíveis casos de uso incluem previsão de demanda, inteligência competitiva, decisões de varejo e sortimento de produtos em prateleiras, detecção de tendências de consumo e de categoria, planejamento de crescimento e acesso mais amplo a informações em toda a organização.

O que faz a equipe de desenvolvimento da NIQ?

A NIQ designa engenheiros e cientistas de dados para trabalhar em conjunto com as equipes de tecnologia, dados e negócios do cliente. Juntos, eles configuram conexões de dados, contexto de negócios e fluxos de trabalho habilitados por IA em torno de sistemas, prioridades e indicadores de sucesso da organização.

O ConnectAI está disponível para todos os clientes em potencial?

O ConnectAI vem sendo desenvolvido através de um grupo inicial de projetos piloto. A NIQ espera que as informações obtidas com estas cooperações orientem o desenvolvimento contínuo e a expansão futura do programa.

Como o ConnectAI se ajusta à estratégia mais ampla de IA da NIQ?

O ConnectAI é uma das primeiras ofertas dentro do pilar "Inteligência que Impulsiona a IA" da NIQ. A estratégia mais ampla da NIQ também inclui aplicativos de IA desenvolvidos especificamente para fluxos de trabalho comerciais e inteligência de comércio para o ecossistema de compras emergente orientado por IA.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa sobre o envolvimento da NIQ com a Mars no projeto ConnectAI pode conter declarações prospectivas referentes a comportamentos de consumo, tendências de mercado, desenvolvimentos do setor e benefícios, desempenho ou resultados esperados da cooperação da NIQ com a Mars, incluindo declarações sobre as capacidades da plataforma, oportunidades de crescimento e impacto nos negócios. Estas declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como "espera", "antecipa", "projeta", "acredita", "prevê" e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar tais declarações prospectivas. Estas declarações não são garantias de resultados futuros, estando sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nestas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossas análises em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto na medida exigida pela legislação aplicável.

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