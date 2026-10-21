Cognite recebe o prêmio de Fornecedor Corporativo do Ano da Marathon Petroleum Corporation

A Cognite anunciou hoje que foi eleita Fornecedor Corporativo do Ano na 11ª edição do prêmio anual de reconhecimento a fornecedores da Marathon Petroleum Corporation O programa, promovido pela Marathon Petroleum Corporation, homenageia fornecedores que geraram um impacto positivo nos negócios da empresa ao longo do ano civil anterior.

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"Existe uma razão pela qual 'Impacto' é um dos valores fundamentais mais importantes da Cognite", afirmou Girish Rishi, CEO da Cognite. "Para nós, a medida definitiva do nosso desempenho é a entrega de valor quantificável aos nossos clientes. Sob essa perspectiva, o prêmio de 'Fornecedor Corporativo do Ano' concedido pela Marathon é particularmente significativo. A Marathon Petroleum é uma empresa inovadora, e receber este reconhecimento é uma grande honra para toda a comunidade da Cognite."

O prêmio de Fornecedor do Ano da Marathon é a mais recente distinção recebida pela Cognite em 2026:

Em maio, a Cognite ocupou a 15ª posição na lista Disruptor50 da CNBC, que reconhece empresas apoiadas por capital de risco que inovam em diversos setores, experimentando com IA e aplicando-a em escala.

Em abril, a LNS Research classificou a Cognite como FrontRunner em sua Solution Selection Matrix para Plataformas de IA Industrial

Em março, a IDC Research classificou a Cognite como Leader em seu MarketScape para Plataformas de Industrial DataOps em nível global

Sobre a Marathon Petroleum Corporation

A Marathon Petroleum Corporation (MPC) é uma empresa de energia integrada, líder nos segmentos de downstream e midstream, com sede em Findlay, Ohio. A empresa opera o maior sistema de refino dos Estados Unidos. O sistema de comercialização da MPC inclui unidades sob sua marca em todo o país, incluindo pontos de venda de varejo com a bandeira Marathon. A MPC também detém a participação de sócio-gerente e a maior parte da participação como sócio limitado na MPLX LP, uma empresa de midstream que possui e opera ativos de coleta, processamento e fracionamento, além de infraestrutura de transporte e logística para petróleo bruto e derivados leves. Mais informações estão disponíveis em www.marathonpetroleum.com.

Sobre a Cognite

A Cognite faz com que a IA trabalhe a favor da indústria. Empresas líderes nos setores de energia, manufatura, ciências da vida, além de energia elétrica e fontes renováveis, escolhem a Cognite para obter dados seguros, confiáveis ??e em tempo real, transformando suas operações que envolvem ativos complexos em atividades mais seguras, sustentáveis ??e lucrativas. A Cognite oferece uma plataforma industrial de dados e IA que é intuitiva, segura e escalável. Ela facilita o acesso e a compreensão de dados industriais complexos por parte de todos os tomadores de decisão do campo aos centros de operações remotos, permitindo a colaboração em tempo real e a construção de um futuro melhor. Acesse www.cognite.com, e siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261021925265/pt/

Robin Rees

Comunicação Corporativa

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media@cognite.com