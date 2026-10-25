Combate à caspa: hábitos simples devem fazer parte da rotina diária

. O cuidado correto envolve a escolha de produtos adequados, a manutenção de uma rotina regular de higiene e a atenção às reações do couro cabeludo. Em alguns casos, a orientação de um profissional é essencial para identificar o tipo de descamação e indicar o tratamento mais eficaz. Veja dicas para se livrar da caspa sem esforço, baseadas em hábitos simples e consistentes, como lavar os cabelos corretamente, evitar o excesso de oleosidade e manter uma alimentação equilibrada. Essas atitudes ajud Foto: Freepik