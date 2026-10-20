WETEX 2026 atrai 60 instituições e empresas patrocinadoras dos Emirados Árabes Unidos e do exterior

A Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) está organizando a 28ª edição da Feira de Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (WETEX), que acontecerá de 20 a 22 de outubro de 2026 no Dubai World Trade Centre.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261020477583/pt/

WETEX 2026 attracts 60 sponsoring institutions and companies from the UAE and abroad (Graphic: AETOSWire)

“A WETEX reflete a visão de futuro de Sua Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos, e de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Dubai, de impulsionar a inovação e tecnologias globais avançadas incluindo transformação digital, inteligência artificial (IA) e infraestrutura inteligente para fortalecer a sustentabilidade e a resiliência dos setores de água e energia, ao mesmo tempo em que incentiva a ação climática”, afirmou Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, Diretor Administrativo e CEO da DEWA, ??além de fundador e presidente da WETEX .

A edição deste ano atraiu 60 patrocinadores, além de 23 parceiros e apoiadores. Ao todo, 3.000 empresas de 60 países estão participando, contando com 13 pavilhões internacionais.

Patrocinadores Principais

ENOC Group, Acwa, Alfanar, Riyadh Cables Group

Patrocinadores Principais

Roads and Transport Authority - Dubai, Masdar, Siemens, Siemens Energy, Green Oasis General Contracting Company

Patrocinadores Nível Titânio

Centaur Group, DAMAC Properties, DUCAB, AG Power, Larsen & Toubro

Patrocinador Nível Platina

Tesar SRL

Patrocinadores Estratégicos

Dubai Supreme Council of Energy, Emirates Central Cooling Systems Corporation (Empower), Emirates Water and Electricity Company, Emirates Transformer and Switchgear, Federal Electric, SAP, Hitachi Energy – EAU, Gulf Eternit Industries, TAMCO Switchgear Malaysia, ARAR Group, Wade Adams Contracting, Sunten Electric, Embosal, Voltamp Energy, DANWAY, Ducont, HD Hyundai Electric, Jeddah Cables Company, TBEA Electrical Equipment Group

Parceiros de Mídia Estratégicos

Dubai Media, CNBC Arabia, IMI

Patrocinadores Nível Ouro

AASA Group, Dubai Engineering – DECO Group, Lucy Electric, Huawei, Dell Technologies, Nirmal Industrial Controls, Maetel Instalaciones y Servicios Industriales-SA (filial de Dubai), Thermax, PwC Middle East, Alucor, Schweitzer Engineering Laboratories (SEL), Schneider Electric, Rosatom, Power Plus Cable, Torishima Service Solutions, Afaq Holdings, Ingram Micro, Trillium Flow Technologies, GAMA Security Systems, Electrical Industries Company

Cúpula Mundial da Economia Verde

A WETEX 2026 coincide com a 12ª edição da Cúpula Mundial da Economia Verde (World Green Economy Summit – WGES), organizada pelo Dubai Supreme Council of Energy, pela DEWA e pela World Green Economy Organization. O evento será realizado nos dias 21 e 22 de outubro de 2026, no Dubai World Trade Centre.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261020477583/pt/

Shaikha Almheiri

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

00971552288228