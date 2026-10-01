Grupo Eletrolar lança All Connected Media

A indústria de bens duráveis e o varejo estão cada vez mais multissetoriais. Varejistas, distribuidores, marketplaces e sellers físicos e digitais buscam novas categorias, produtos, tecnologias e oportunidades de negócio.

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É nesse contexto que o Grupo Eletrolar lança o All Connected Media (allconnected.media), uma plataforma de comunicação e negócios criada para ampliar o alcance de seu ecossistema e acompanhar a evolução do mercado.

Com foco B2B, o All Connected Media reúne portal, redes sociais, newsletter e conteúdos em áudio e vídeo. A proposta é aproximar indústrias, marcas, varejistas, distribuidores, marketplaces, sellers, fornecedores e executivos por meio de informação, relacionamento e oportunidades de negócio.

“O mercado mudou, o Grupo Eletrolar All Connected evoluiu e nossa comunicação precisa acompanhar esse movimento. All Connected traduz uma visão que já está presente em nossos negócios: conectar mercados, empresas, canais, pessoas e oportunidades”, afirma Carlos Clur, CEO do Grupo Eletrolar All Connected.

Conteúdo em diferentes formatos

O portal All Connected será a principal plataforma digital do Grupo e concentrará a cobertura diária de negócios. A newsletter reunirá uma curadoria das principais notícias da semana; o podcast terá conversas com lideranças e especialistas; e a TV ampliará a produção audiovisual, com entrevistas, debates e cobertura de acontecimentos relevantes para diferentes setores.

A Revista Eletrolar News continuará com sua identidade e papel institucional no ecossistema. A publicação impressa manterá seu espaço para reportagens especiais, entrevistas, análises e conteúdos de maior profundidade, além do relacionamento construído ao longo de 27 anos com executivos, empresas e decisores.

“A revista tem uma história e um patrimônio editorial que continuam muito importantes para o Grupo. O que estamos fazendo é ampliar esse ecossistema, criando diferentes ambientes para diferentes momentos da relação do mercado com a informação”, afirma Clur.

Uma visão que também se estende aos negócios

O conceito All Connected já está presente na evolução dos negócios do Grupo Eletrolar. Na Eletrolar Show, ele representa a integração de diferentes verticais e eventos paralelos em um mesmo ambiente de negócios.

A edição de 2026 reuniu cinco feiras integradas no Distrito Anhembi, em São Paulo, e recebeu 48 mil profissionais, mais de 1.000 expositores, mais de 5.000 marcas e representantes de 45 países. Os dados são consolidados para todo o ecossistema Eletrolar Show All Connected.

A nova marca também reforça a visão latino-americana do Grupo, que tem atuação no Brasil, México e Argentina. A proposta é aproximar mercados e empresas da região e ampliar a circulação de informação entre diferentes agentes da cadeia.

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All Connected marca uma nova etapa do Grupo Eletrolar, orientada pela conexão entre mercados, empresas, canais, pessoas e oportunidades.