Atriz brasileira é presa pelo ICE nos EUA ao embarcar em viagem em família

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz brasileira Renata Alves Mietto, de 26 anos, foi presa no aeroporto de Los Angeles em 27 de agosto, quando se preparava para embarcar para o Havaí em uma viagem de família para comemorar o aniversário da mãe. Ela está detida até hoje, mais de um mês depois.

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Segundo Márcia Rilda Alves dos Reis, mãe da jovem, a filha passou pela segurança e pelo raio-X. Já no portão de embarque, agentes do ICE, a polícia migratrória norte-americana à paisana a abordaram e prenderam.

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Renata chegou aos Estados Unidos em 2016, aos 16 anos. No país, concluiu o ensino médio e estudou Artes Cênicas na Utah Valley University. Ela mora em Los Angeles há mais de três anos, onde atua e é proprietária de uma empresa de limpeza com mais de 20 funcionários. Entre seus trabalhos como atriz, está a participação na produção "The Cool Kids".

A mãe explica que a filha perdeu o status de permanência no país há cerca de dois anos, após receber uma orientação jurídica equivocada.

Transferida da Califórnia para o Texas

Após a prisão, Renata foi levada a um centro de detenção em Los Angeles e depois transferida para Adelanto, na Califórnia, onde ficou por mais de 20 dias. Em 18 de setembro, ela teve uma audiência na qual a defesa pediu que respondesse ao processo em liberdade, mas o pedido foi negado sob a justificativa de que ela representaria um risco.

Márcia afirma que a filha nunca cometeu crimes e está detida apenas por sua situação migratória. “É um desespero tão grande ver a minha filha passar por isso. Porque ela não cometeu nenhum crime”, desabafou ao jornal O Globo.

No dia seguinte, 19 de setembro, Renata foi transferida para El Paso, no Texas. A mãe relata que a viagem foi desgastante, com horas de espera dentro de uma van, algemada nos pés, cintura e mãos, sem acesso a água ou banheiro. Ao chegar, ficou das 21h até as 17h do outro dia sentada e algemada.

A família informou que a bolsa de mão da atriz, com documentos, cartão de crédito e joias, desapareceu. Renata apresentou inchaço nas pernas e pés e dor de garganta devido às condições da transferência.

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Apesar de não querer deixar os Estados Unidos, Renata segue a orientação jurídica e solicita a saída voluntária do país. A mãe afirma que a jovem está "emocionalmente devastada".