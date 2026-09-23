Mãe de imigrante venezuelano baleado pelo ICE pede que seja operado com urgência

A família do imigrante venezuelano Wilber Rafael Garcés Pérez exige justiça e atendimento médico urgente para cirurgia após ele ter sido baleado por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos Estados Unidos em Austin, Texas.

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Garcés foi baleado na parte superior das costas no domingo por um agente do ICE, em mais um incidente que colocou as operações de imigração lideradas pelo presidente americano, Donald Trump, em foco.

O venezuelano, de 28 anos, permanece sob custódia federal. Sua mãe, Flor Pérez, relatou que a bala alojada perto de sua coluna causou paralisia no lado esquerdo do corpo e ela teme que possa migrar para algum órgão.

"Ele está gravemente ferido e com muita dor", disse Pérez à AFP.

Ela explicou que, após ser levado a um hospital duas vezes, ele foi devolvido ao centro de detenção e, até o momento, só recebeu analgésicos das enfermeiras. Afirmou que ele precisa de um leito hospitalar, pois as condições em que se encontra não são ideais para seu estado de saúde.

Nesta quarta-feira, durante uma coletiva de imprensa no centro de detenção, Garcés afirmou que a bala "fraturou sua clavícula e, no hospital para onde fui levado, não conseguiram remover" porque ela estava próxima à sua coluna.

Horas depois, sua advogada, Kate Lincoln-Goldfinch, informou que Garcés havia sido "transferido para outro hospital porque agora sofre de paralisia do lado esquerdo".

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