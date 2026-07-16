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MAUS-TRATOS

Mãe acorrenta filha a cerca para ver TV em casa

Menina de 13 anos foi deixada sem água nem comida na cerca da casa da bisavó; mãe voltou para casa e ignorou todas as ligações

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/07/2026 09:18 - atualizado em 16/07/2026 09:39

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Mãe acorrenta filha a cerca para ver TV em casa
Yashira Marie Maldonado, mãe presa por acorrentar a filha de 13 anos a uma cerca, em imagem de registro policial crédito: Miami-Dade Corrections

Uma mulher de 34 anos foi presa em Hialeah, nos Estados Unidos, por acorrentar a filha, de 13 anos, a uma cerca do lado de fora da casa da bisavó da adolescente. A mãe a abandonou sem comida, água ou proteção contra o sol. Depois, ela voltou para a própria residência e assistiu à TV. Identificada como Yashira Marie Maldonado, a mãe foi acusada de maus-tratos e negligência infantil.

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Após ser presa, ela foi liberada mediante pagamento de fiança. Um juiz determinou que a mulher mantenha distância da filha enquanto o caso é investigado.

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Adolescente acorrentada

Segundo o relatório policial, agentes foram acionados no sábado (11/7) após receberem uma denúncia sobre uma adolescente acorrentada em frente a uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a mãe de Maldonado, que afirmou que a filha havia deixado a neta presa à cerca da casa da bisavó e ido embora.

Segundo o documento, a mulher contou que foi até o apartamento de Maldonado para pedir que ela voltasse e buscasse a adolescente, mas ninguém atendeu à porta. Pouco depois, Maldonado saiu do imóvel e desceu para falar com a mãe e com os policiais, que perguntaram onde estava a menina.

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Os agentes seguiram até a casa da bisavó e encontraram a adolescente ainda acorrentada à cerca. Apesar da situação, ela estava consciente e sem ferimentos aparentes.

Mãe disse estar sobrecarregada

Segundo a polícia, Maldonado levou a filha de carro até a residência da bisavó. Depois, ela enrolou uma corrente de metal na cintura da adolescente e prendeu a outra extremidade em uma cerca para impedir que ela se movesse.

Em seguida, ela deixou ao lado da filha uma mochila transparente com roupas e medicamentos antes de ir embora. A adolescente permaneceu do lado de fora da casa, sem acesso à comida, água ou qualquer proteção contra o sol.

A bisavó da menina relatou aos investigadores que recebeu uma mensagem de texto de Maldonado por volta das 9h10 dizendo que tinha sido demitida do emprego, mas não informou que tinha ido até lá. Ao olhar pela janela pouco depois, ela ficou chocada ao ver a bisneta acorrentada.

Segundo o relatório, a idosa saiu para tentar libertar a adolescente, mas não conseguiu remover a corrente. Ela disse que não ligou para o serviço de emergência porque tinha medo de ser despejada pelo proprietário do imóvel. Em vez disso, entrou em contato com a mãe de Maldonado, avó da menina, para pedir ajuda.

Na delegacia, Maldonado admitiu ter levado a filha até a casa da bisavó e afirmou que a amarrou à cerca "por segurança" e para impedir que ela fosse embora. Ela disse ainda que deixou com a adolescente uma mochila contendo roupas, fraldas, lenços umedecidos e medicamentos.

Ainda conforme o relatório, a mulher contou que colocou o celular no modo silencioso ao deixar o local e voltou para casa, onde permaneceu deitada na cama assistindo televisão. Ela afirmou que preferiu deixar a filha do lado de fora para evitar um confronto com a avó e que enviou uma mensagem avisando que a adolescente estava na residência.

Durante o interrogatório, Maldonado reconheceu a gravidade da situação. Segundo os investigadores, ela afirmou que "sabe que o que fez parece ruim e é errado", mas alegou estar sobrecarregada com os cuidados da filha e disse que precisava de um descanso.

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Após o depoimento, Maldonado foi presa e autuada por maus-tratos e negligência infantil. A adolescente foi resgatada em segurança, e as autoridades não divulgaram detalhes sobre sua condição de saúde nem informaram quem ficou responsável por seus cuidados após o ocorrido.

Tópicos relacionados:

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