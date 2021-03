Preso pai que abusou da filha em vídeo postado no TikTok

(foto: Pixabay)

As autoridades turcas prenderam, nesta terça-feira (16/03), umque publicou um vídeo na rede social TikTok no qual aparecia tocando sua filha menor de idade enquanto elogiava suas qualidades físicas.O homem, identificado como Hasan Tunçlar, foie colocado sob custódia, informou a agência de notícias DHA.A vítima, de 15 anos, foi colocada sob custódia dos serviços sociais, informou o ministério da Família em um comunicado, no qualas "palavras e gestos inadequados" do pai com a filha.O homem publicou na segunda-feira um vídeo no TikTok no qualo peito de sua filha por cima da roupa. "Bendito seja Deus, é liso como creme", disse ele, enquanto a adolescente, com o rosto tenso, permanecia em silêncio.O vídeo provocou umnas redes sociais pedindo a prisão do pai e o encerramento do TikTok.Na Turquia, são comuns os vídeos que mostramfísica ou sexual cometida por homens contra mulheres ou meninas.No início de março, um vídeo de um homemsua ex-mulher na rua na frente de sua filha de cinco anos causou uma grande polêmica.Os grupos de direitos da mulher acusam o governo de não ser suficientemente duro com os agressores e de fomentar a sensação de