Cinco mulheres e uma menina morrem em explosão de ônibus no Afeganistão

Cinco mulheres e uma menina morreram, na noite de segunda-feira (15), em Cabul, na explosão de um ônibus-bomba que transportava funcionários do governo afegão - informaram fontes oficiais nesta terça (16).



"Infelizmente, cinco mulheres morreram", e 17 pessoas ficaram feridas neste atentado, disse à AFP Nasratullah Naseri, porta-voz do Ministério das Telecomunicações, para o qual as vítimas trabalhavam.



Segundo a fonte, uma bomba acoplada ao veículo causou a explosão.



Uma das vítimas estava grávida, e uma menina também morreu na deflagração, afirmou o Ministério da Educação.



Embora ninguém tenha assumido a responsabilidade pelo atentato até o momento, o governo costuma atribuir esse tipo de ataque aos talibãs.



Hoje, homens armados também atacaram um ônibus com alunos e professores da Universidade de Baghlan (norte).



Duas pessoas, um estudante e um motorista, morreram, e seis ficaram feridas, disse à AFP o reitor da universidade, Abdul Qadir Mahan.



No domingo à noite, pelo menos três pessoas morreram, e várias ficaram feridas na explosão de dois carros-bomba em Cabul.



O aumento da violência no país coincidiu com o início das negociações de paz em Doha, em setembro passado, entre os talibãs e o governo afegão, destinadas a pôr fim a décadas de guerra e impasse.