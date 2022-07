Pai é preso por tentar vender filhos albinos para feitiçaria

Maputo, capital de Moçambique (foto: Flickr)

Um pai foi detido no noroeste de Moçambique por tentar vender seus três filhos albinos, cujos corpos seriam usados em práticas de feitiçaria, anunciou nesta segunda-feira a polícia.A polícia da região de Tete deteve o pai e o tio dos três menores no último fim de semana, após uma denúncia anônima.Os três menores seriam vendidos no Malawi por um valor próximo de 39 mil dólares, explicou o porta-voz da polícia local, Feliciano da Câmara.Alertados pela denúncia anônima, "começamos a investigar e foi possível salvar os três menores, com idades compreendidas entre 9 e 16 anos, e que estavam cativos", acrescentou a fonte.A fonte afirma que tanto o pai quanto o tio negam envolvimento no esquema de tráfico de pessoas.No sul da África, os albinos enfrentam discriminação e ataques. E partes de seus corpos são usadas em rituais de feitiçaria para saúde e sucesso.O albinismo é um distúrbio genético caracterizado pela ausência total ou parcial de pigmentos na pele, cabelos e olhos.