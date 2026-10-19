BH altera itinerários das linhas de ônibus 5033 e SC01 R; saiba o que mudou

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob), anunciou mudanças nos itinerários das linhas de ônibus 5033 (Santa Terezinha/Praça da Liberdade via Tancredo Neves) e SC01 R (Contorno/Praça Milton Campos). As alterações, que começam a valer nesta terça-feira (20/10) e quarta-feira (21/10), foram planejadas com base nos pedidos da população e buscam maior agilidade na circulação e redução no tempo de viagem.

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Linha 5033 ganha extensão na Savassi

A partir desta terça, os usuários da linha 5033 contarão com um itinerário ampliado que passa a incluir a Região da Savassi, nas avenidas Pedro II e Tancredo Neves.

O novo trajeto seguirá normalmente até a Rua Rio Grande do Norte, passando em seguida pela Rua Santa Rita Durão e Avenida Cristóvão Colombo, em direção à Praça da Liberdade e à Rua Gonçalves Dias, de onde retoma o percurso normal.

Novos pontos de embarque e desembarque:

Rua Rio Grande do Norte (números 782 e 1.034)

Rua Santa Rita Durão (números 858, 1.046 e 1.282)

Praça da Liberdade (número 153)

O ponto localizado na Avenida Brasil (nº 1.488) foi desativado e deixa de receber a linha. Como alternativa mais próxima, a PBH indica o ponto da Rua Rio Grande do Norte, 782.

SC01 R ganha agilidade no horário de pico

Já na quarta-feira, a alteração na linha SC01 R ocorrerá no período de pico da tarde, no sentido Barro Preto.

No novo itinerário, os ônibus seguirão o trajeto habitual até a Rua Estevão Pinto, acessando a Avenida do Contorno pela trincheira e prosseguindo pela via até o ponto final na Rua Dr. João Lúcio Brandão (entre a Rua dos Pampas e a Av. do Contorno), no Bairro Barro Preto.

Com a adoção da trincheira, os pontos localizados na Rua Matias Cardoso (números 64 e 304) serão desativados no horário da tarde.

Em nota, a PBH lembra que a linha complementar SC01 A (Circular Contorno A) continuará atendendo normalmente a todos os pontos de embarque e desembarque de seu itinerário.

Participação popular e consultas

De acordo com a prefeitura, as alterações fazem parte de um esforço contínuo de escuta e ajuste no sistema de transporte coletivo da capital, impulsionado por demandas encaminhadas pela população por meio dos canais oficiais do Portal da Prefeitura.

Os passageiros que utilizam as linhas podem consultar os itinerários completos e os novos quadros de horários diretamente no site oficial da Prefeitura de Belo Horizonte.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro