Seu cachorro fica agitado na hora do passeio? Adestradores apontam um detalhe antes de abrir a porta que pode mudar a rotina e deixar a saída mais tranquila

A ansiedade do cão antes de sair costuma começar muito antes da chegada à calçada. A preparação dentro de casa e o comportamento de quem o acompanha influenciam diretamente esse estado. Por isso, educadores caninos recomendam estabelecer hábitos previsíveis para o animal antecipar a saída sem atingir a porta com excesso de excitação.

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Controle da agitação dentro de casa

Uma estratégia indicada envolve escolher uma palavra ou sinal com a mão para marcar o início da caminhada. Dessa forma, pegar a guia não vira um anúncio automático de saída imediata, permitindo que o cão aprenda a distinguir o momento exato de passear. Esse sinal consistente organiza a rotina e reduz confusões.

Especialistas também orientam colocar a guia apenas quando o pet estiver tranquilo, aguardando instantes antes de abrir o acesso. Diante de latidos ou pulos, a recomendação é evitar gritos e repreensões, reações que aumentam o nervosismo.

O perfil "Balance Dogs" resume essa dinâmica: "a porta é o segundo 'prêmio da vida'. Se a porta é aberta quando o cachorro está mais agitado e ele sai em disparada, reforça-se a ideia de que a agitação é a chave para sair. O correto é criar calma primeiro: pedir para sentar ou ficar quieto, e só sair quando o cão estiver em posição de estabilidade".

Comportamento durante a caminhada

Na rua, não existe a necessidade de fazer o cão andar colado à perna durante todo o percurso. O objetivo é atingir um ritmo confortável para ambas as partes. Se o animal puxa a guia, a indicação é frear o passo ou mudar de direção sem dar trancos.

Reconhecer o momento em que o cão afrouxa a guia e avança calmamente ajuda na repetição desse comportamento. Pequenos petiscos reforçam respostas desejadas, como atender ao chamado ou passar perto de outros sem esticar a condução. Carinhos e palavras amáveis também funcionam quando agradam ao animal.

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Se algo provocar medo ou alteração, a orientação estabelece afastar o pet da situação e aguardar que ele se acalme. A postura corporal tensa e movimentos bruscos de quem o guia acompanham a agitação. O passeio precisa viabilizar tarefas naturais como farejar, explorar, brincar e conviver com outros cães compatíveis, sem limitar a experiência apenas ao ato de marchar ao lado do condutor.