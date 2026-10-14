Empresa organiza diversas ações no mês do eletricista

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No dia 17 de outubro é comemorado o Dia do Eletricista, profissional que tem a função de garantir a segurança e a eficiência da instalação elétrica. Apesar de muitas vezes passar despercebido, o trabalho do eletricista é indispensável no dia a dia, especialmente quando surgem problemas na rede elétrica ou na hora de realizar novas instalações.



Para marcar a data e reforçar a importância desses profissionais, a COBRECOM, fabricante de fios e cabos elétricos de baixa tensão, está realizando uma série de ações durante o mês de outubro. Ao todo, são mais de 50 iniciativas desenvolvidas em conjunto com lojistas e parceiros de todo o Brasil, além de conteúdos exclusivos nas redes sociais da empresa e ações voltadas à capacitação técnica.



“Para a COBRECOM, estar próxima dos eletricistas é muito importante. Eles são fundamentais porque são os principais responsáveis por manusear e instalar os nossos produtos. Por isso, buscamos oferecer conhecimento e informação para que possam desempenhar seu trabalho cada vez melhor, com qualidade e segurança”, explica Fábio Ferrara, gerente de marketing da COBRECOM.



As ações realizadas ao longo do mês incluem treinamentos técnicos que abordam importantes temas relacionados à instalação elétrica. As atividades são promovidas junto aos parceiros lojistas da empresa, em diferentes regiões do país, aproximando a COBRECOM dos profissionais que atuam diariamente no mercado.



Importância do eletricista



Segundo Fábio Ferrara, o eletricista exerce papel fundamental para o funcionamento adequado e seguro das instalações elétricas. Além de executar os serviços, esse profissional precisa conhecer os diferentes materiais utilizados em uma instalação, suas aplicações e as melhores práticas para garantir que o sistema funcione de maneira eficiente e segura.



“Um produto de qualidade, quando é instalado de maneira inadequada, pode oferecer riscos para toda a instalação. Por isso, o conhecimento técnico do eletricista é essencial para que os materiais sejam utilizados corretamente e possam oferecer todo o seu desempenho e segurança”, afirma Fábio Ferrara.



De acordo com a COBRECOM, a proximidade com os profissionais também permite que a empresa conheça melhor as necessidades e experiências de quem está diariamente no mercado. Esse contato contribui para o desenvolvimento de novas ações e conteúdos que atendam às demandas dos eletricistas.



Capacitação e atualização profissional



Fábio Ferrara ressalta que a constante atualização profissional é outro ponto considerado fundamental pela COBRECOM, pois o mercado elétrico está em permanente evolução, com novas tecnologias, produtos, normas e soluções chegando ao mercado. Por isso, o eletricista precisa acompanhar essas mudanças para manter a qualidade dos serviços prestados e ampliar suas oportunidades profissionais.



“É muito importante que o eletricista continue se especializando. O mercado elétrico apresenta novidades constantemente e estar atualizado ajuda o profissional a trabalhar com mais segurança, oferecer serviços de qualidade e também se destacar diante dos clientes”, destaca Ferrara.



Os treinamentos realizados pela COBRECOM e seus parceiros abordam diferentes assuntos relacionados às instalações elétricas, incluindo a aplicação correta dos fios e cabos elétricos, dimensionamento e outros conhecimentos importantes para a rotina dos profissionais. A empresa também mantém a Liga da Elétrica, plataforma que reúne informações e conteúdos voltados ao desenvolvimento dos profissionais do setor.



Podcast Resenha Elétrica com Amanda Guimarães



Entre as ações programadas para o mês do eletricista está também um novo episódio do podcast Resenha Elétrica, desta vez com a participação da eletricista Amanda Guimarães. A iniciativa amplia o espaço dedicado aos profissionais que vivem diariamente os desafios e as experiências da profissão.



A Resenha Elétrica foi criada pela COBRECOM para levar informação e conteúdo relevante aos profissionais da área elétrica. Os episódios abordam não apenas temas técnicos, mas também assuntos relacionados à carreira, empreendedorismo, tecnologia, vendas, organização e outros aspectos da rotina profissional.



Os podcasts estão disponíveis no YouTube e no Spotify da COBRECOM.



“Queremos que a Resenha Elétrica seja um espaço cada vez mais próximo dos profissionais. A participação da Amanda Guimarães é uma oportunidade de trazer a experiência de quem está na rotina da profissão e compartilhar conhecimentos e situações que fazem parte do dia a dia do eletricista”, comenta Fábio Ferrara.



Live com André Mafra



Outra ação realizada no mês do eletricista foi uma live com André Mafra, realizada no dia 8 de outubro, nos canais da COBRECOM e do André Mafra no YouTube.



A iniciativa fez parte da programação especial preparada pela empresa para o período e reforçou a estratégia de ampliar a produção de conteúdos voltados aos profissionais de instalações elétricas.



Na ocasião foram abordados importantes temas para o dia a dia do trabalho do eletricista.



A parceria com André Mafra, conhecido como o “Engenheiro mais Eletricista do Brasil”, integra a estratégia da COBRECOM de fortalecer o relacionamento com eletricistas e ampliar a oferta de conteúdos técnicos e educacionais para o mercado.



Ações durante todo o ano



Embora o mês de outubro concentre uma programação especial, o relacionamento e as ações de capacitação da COBRECOM com os eletricistas acontecem durante todo o ano. Além dos treinamentos técnicos e da Liga da Elétrica, a empresa investe na produção de conteúdos para as redes sociais, podcasts, materiais técnicos e lançamentos de livros voltados aos profissionais do setor.



Entre os materiais mais recentes está o livro “Dimensionamento de cabos elétricos para instalações residenciais”, de Paulo Sandrini Pozetti, que reúne informações e conhecimentos importantes para quem trabalha com instalações elétricas residenciais.



A COBRECOM também disponibiliza outros materiais técnicos para contribuir com a capacitação dos profissionais, além de conteúdos produzidos especialmente para as redes sociais. A empresa mantém ainda uma estratégia de aproximação com os eletricistas por meio de profissionais e parceiros reconhecidos no setor, como André Mafra.