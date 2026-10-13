Projeto Verão: pressa pode comprometer resultados

Cuidar mais do corpo costuma ganhar espaço na agenda à medida que o fim do ano se aproxima, e a chegada da primavera funciona como um empurrão natural para quem quer retomar ou intensificar a rotina de treinos. O risco começa quando essa disposição vira pressa: na tentativa de acelerar resultados, mudanças bruscas na intensidade dos exercícios podem custar caro ao corpo.

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Um estudo do British Journal of Sports Medicine identificou lesões em 35% dos corredores adultos participantes, sendo 72% delas classificadas como lesões por sobrecarga — e relacionou o aumento expressivo da distância em uma única sessão a uma maior taxa de lesões. "O corpo não entende de calendário. Ele entende de progressão. Quando alguém sedentário decide, em dezembro, treinar como se estivesse pronto para uma competição, o risco não é só de lesão — é de o treino virar sofrimento", explica Camila Belluomine, gerente técnica da BIO RITMO.

O alerta não se limita à corrida. Veja os cuidados que ajudam a alcançar o projeto verão nos treinos sem transformar a pressa em lesão:

Respeite o histórico e o condicionamento do corpo

Depois de um período com pouca atividade, elevar a frequência, a carga ou a intensidade de uma hora para outra pode sobrecarregar músculos e articulações. A retomada deve considerar o histórico de cada pessoa e a resposta do corpo aos novos exercícios.

Faça uma avaliação física antes de intensificar

Ela ajuda a entender como o aluno está naquele momento e quais cuidados devem fazer parte da rotina — além de indicar, quando necessário, uma avaliação médica antes do início ou da intensificação da prática.

Aumente o volume aos poucos — no máximo 10% por semana

Um salto brusco de carga, distância ou tempo de treino é um dos gatilhos mais comuns de lesão por sobrecarga. Uma referência usada por profissionais de educação física é não aumentar volume ou intensidade em mais de 10% de uma semana para a outra, dando ao corpo tempo de se adaptar antes do próximo estímulo.

Conte com acompanhamento profissional

"Quando a pessoa decide retomar os treinos ou buscar um novo objetivo, o primeiro passo é entender o próprio corpo. A avaliação ajuda a identificar o ponto de partida e permite construir uma rotina coerente com a condição de cada aluno. Assim, a intensidade pode aumentar aos poucos, sem transformar a vontade de alcançar resultados em uma sobrecarga desnecessária", explica Camila Belluomine, gerente técnica da BIO RITMO. Na BIO RITMO, marca premium do Grupo Smart Fit, essa atenção individual começa na avaliação, com recursos como o Technogym Check-up, que reúne seis testes físicos para analisar diferentes aspectos da condição do aluno.

Combine diferentes tipos de treino ao longo da semana

Concentrar tudo em um único estilo de exercício — sobretudo em musculação ou treinos de alta intensidade — também pode acelerar o desgaste. Hoje, a tendência é buscar uma experiência mais completa, que combine força, mobilidade, recuperação e bem-estar dentro da mesma rotina. Na BIO RITMO, esse equilíbrio acontece na forma como o aluno transita entre diferentes estúdios ao longo da semana: um treino de força, uma aula no BIO R.IDE, mobilidade no BIO R.EFORMER, práticas de conexão corpo-mente no BIO R.ITUAL e momentos de descompressão no BIO R.ECOVERY.

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Assim, o projeto verão pode ser mais do que uma corrida contra o calendário. A proximidade do fim do ano pode servir como incentivo para retomar a atividade física com mais consciência e construir uma relação consistente com os treinos, que continue mesmo depois que o verão.