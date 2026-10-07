Terceirização impulsiona o futuro da prospecção SDR

O mercado de trabalho brasileiro enfrenta há anos um desafio estrutural: os encargos do regime CLT elevam o custo da mão de obra, e a rotatividade de profissionais de vendas agrava o problema. Empresas de diferentes portes relatam dificuldades para reter talentos e formar equipes comerciais qualificadas. Nesse contexto, a terceirização de funções de prospecção tem se consolidado como uma alternativa viável. Uma das empresas que oferece esse serviço é a Contact SDR, que atua na contratação, treinamento e gestão de profissionais de SDR, BDR e operações de call center voltadas para vendas. Fique por dentro das notícias que importam para você!

A operação é liderada por Danilo Diniz, CEO e fundador da empresa. Com 19 anos de experiência no mercado, Diniz é reconhecido como um dos principais nomes da prospecção no Brasil. Sua trajetória e expertise técnica fundamentam as estratégias aplicadas pela consultoria, consolidando a empresa como referência na estruturação de processos comerciais de alta performance.

A estrutura de call center de vendas adotada pela Contact SDR elimina a necessidade de investimento em infraestrutura física, software de CRM e supervisão de equipe por parte do contratante. Com dez anos de experiência, a empresa possui a certificação Receita Previsível, que atesta a aplicação de uma metodologia estruturada de prospecção. Esse modelo busca garantir previsibilidade nos resultados e reduzir a variabilidade comum em equipes comerciais internas.

De acordo com o CEO da Contact SDR, Danilo Diniz: ''O bom é inimigo do ótimo''. A terceirização encurta o tempo de implantação das operações, em apenas 5 dias já é possível realizar prospecção. Enquanto uma contratação interna pode levar semanas ou meses para alcançar o nível de produtividade ideal, a empresa afirma conseguir implementar e iniciar as ligações em apenas cinco dias. Entre os clientes atendidos estão instituições como Unimed, Conta Azul, SAP, TOTVS, C6 Bank, NewNutrition, Positivo, Ministério da Ciência e Tecnologia e USP.

A escassez de profissionais com perfil adequado para vendas B2B é outro ponto crítico. Para lidar com isso, a Contact SDR desenvolveu um serviço específico de recrutamento, seleção e treinamento de SDR e BDR. A iniciativa filtra candidatos, aplica testes comportamentais e capacita os aprovados antes de colocá-los em operação, garantindo que o time esteja alinhado às necessidades do cliente.

"A terceirização da prospecção reduz o impacto dos encargos trabalhistas e da alta rotatividade, entregando uma operação estruturada rapidamente", afirma a diretoria da empresa. A declaração reflete a percepção de que, em um ambiente de incerteza jurídica e custos crescentes, delegar a prospecção a especialistas pode ser mais eficiente do que manter uma equipe interna. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia