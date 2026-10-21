Daniel Lancaster encara 100 km nos Andes e reforça preparo nas pistas!

A preparação para uma corrida de longa duração começa muito antes da largada e nem sempre acontece em um autódromo. Daniel Lancaster, piloto do Endurance Brasil pela equipe Autlog Racing, decidiu ampliar sua rotina de treinamento ao participar do El Cruce, competição de aproximadamente 100 quilômetros disputada em três etapas na Cordilheira dos Andes. Entre trilhas, subidas e mudanças de temperatura, o desafio colocou à prova a resistência física e a capacidade de administrar o esforço durante dias consecutivos.

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Para chegar às montanhas, Daniel Lancaster passou três meses em preparação. A rotina incluiu subidas ao Pico do Jaraguá, na capital paulista, e percursos em trilhas de terra na região oeste da Grande São Paulo. O objetivo era adaptar o corpo a terrenos irregulares e ao esforço prolongado, diferente daquele realizado nas pistas. O piloto também contou com acompanhamento nutricional, voltado à alimentação durante os treinos e à recuperação necessária para enfrentar uma prova dividida em vários dias.

No El Cruce, as condições encontradas por Daniel Lancaster mudaram ao longo do percurso. O piloto enfrentou neve, períodos de sol, travessias de rios e aclives exigentes. A cada etapa, precisava avaliar o próprio ritmo e considerar a distância que ainda faltava percorrer. Em competições desse tipo, o desgaste não termina quando o atleta cruza a linha de chegada do dia: a recuperação entre uma etapa e outra faz parte do desafio.

Criado em 2002 com a proposta de conectar Argentina e Chile por uma travessia dos Andes, o El Cruce reúne participantes em percursos de montanha que variam conforme a edição. No formato de três dias, os atletas passam as noites em acampamentos antes de retomar a jornada. Para Daniel Lancaster, a experiência representou uma oportunidade de sair do ambiente habitual de preparação e lidar com fatores como clima, altitude, terreno e cansaço acumulado.

A relação com o automobilismo aparece sobretudo na disciplina necessária para manter o desempenho. Daniel Lancaster compete no Endurance Brasil, modalidade em que a velocidade precisa ser acompanhada de regularidade e concentração. Ao volante, decisões tomadas sob fadiga podem comprometer uma corrida. Nas trilhas, sair em ritmo acima do sustentável pode tornar os quilômetros seguintes mais difíceis. São esforços distintos, mas ambos exigem planejamento e atenção aos próprios limites.

Enquanto o treinamento específico de um piloto envolve domínio do carro, leitura de pista e trabalho com a equipe, a corrida de montanha acrescenta outra dimensão à preparação física. Daniel Lancaster precisou lidar com longos períodos de deslocamento a pé e com a alternância de superfícies ao longo dos cerca de 100 quilômetros. O percurso exigiu persistência, mas também prudência para distribuir a energia entre as três etapas.

A alimentação foi parte importante desse planejamento. Com orientação de nutricionista, Daniel Lancaster organizou sua preparação para sustentar a rotina de exercícios e enfrentar o desgaste de dias sucessivos de competição. O cuidado com a recuperação também ganhou relevância no contexto dos acampamentos, quando o intervalo entre as etapas era uma oportunidade de recompor as forças antes de voltar ao percurso.

A experiência nas montanhas não substitui as exigências técnicas de uma prova automobilística. Ainda assim, para Daniel Lancaster, ela integrou uma estratégia de preparação mais ampla, na qual condicionamento, constância e controle emocional caminham ao lado do treinamento nas pistas. Enfrentar condições que mudam rapidamente também reforça a importância de observar o ambiente e ajustar decisões sem perder de vista o objetivo.

A travessia mostrou a Daniel Lancaster que o planejamento precisa conviver com imprevistos. Em uma montanha, a mudança do tempo ou a dificuldade de um trecho pode exigir ajustes imediatos. O mesmo princípio de adaptação aparece no esporte a motor, embora em situações muito diferentes. Em ambos os casos, preservar a atenção até o final é parte essencial da estratégia.

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Ao concluir o El Cruce, Daniel Lancaster levou para sua trajetória no Endurance Brasil a vivência de uma competição marcada pela distância e pela imprevisibilidade do terreno. Entre a neve, o sol e os rios dos Andes, o piloto encontrou um exercício de resistência que dialoga com a necessidade de manter a concentração por longos períodos. Das trilhas aos autódromos, a experiência destaca o valor da preparação contínua e do ritmo bem administrado.