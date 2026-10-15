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O que diz o único senador que votou contra o fim da escala 6×1

Ao contrário de outros parlamentares da direita, Hamilton Mourão não cedeu às pressões e se posicionou de maneira coerente com o que defende desde antes do período eleitoral

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/10/2026 09:20

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O que diz o único senador que votou contra o fim da escala 6×1
O que diz o único senador que votou contra o fim da escala 6×1 crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Hamilton Mourão foi o único senador a votar contra a proposta que aprovou o fim da escala 6×1.

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Nesta quinta-feira, 15, o senador do Republicanos pelo Rio Grande do Sul disse à coluna que, em todos os momentos, apontou o que considera problemas decorrentes da mudança na jornada de trabalho.

“Para reduzir o período trabalhado e manter o salário, seria necessário aumentar a produtividade, o que praticamente não ocorreu nos últimos 40 anos. Temos um mercado de trabalho marcado pela elevada informalidade, uma legislação trabalhista conflitiva e uma mão de obra de baixa qualificação. O resultado será aumento de custos, desemprego e inflação”, argumentou Mourão, que foi vice-presidente de Jair Bolsonaro.

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Mourão foi o único representante do campo da direita a manter a posição contrária ao tema. Ele está no meio de seu mandato de oito anos.

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