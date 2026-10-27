Lojas com ativação da Ypê registram sell-out 30% maior

Transformar o ponto de venda em espaço de experiência vem ajudando supermercados a ampliar o giro de produtos e a conexão com o consumidor. Nas lojas que recebem as ativações da promoção ‘Meu Ypê Premiado’, incluindo a exposição de carros, a Ypê registra crescimento superior a 30% no sell-out.

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De acordo com a marca, a estratégia combina comunicação nacional, influência, merchandising e ações no PDV. O objetivo é levar o apelo da promoção para o ambiente em que ocorre a decisão de compra, usando os veículos como elementos de atração e os produtos participantes como parte central da exposição.

“Quando a campanha ganha presença física dentro da loja, o consumidor entende melhor a promoção e se envolve com a experiência. A exposição do veículo amplia a visibilidade, valoriza os produtos participantes e contribui diretamente para o giro. Os resultados mostram que as lojas com ativação alcançam sell-out superior a 30%”, afirma Gabriela Pontin, VP Comercial da Ypê.

Segundo a executiva, a ativação integra uma estratégia mais ampla de parceria com o varejo, baseada em decisões sobre mix, exposição, disponibilidade e calendário promocional. A proposta é tornar o espaço ocupado na loja mais produtivo e gerar valor para consumidor, varejista e indústria.

Ativação transforma espaço em resultado

A lógica responde a um desafio permanente do varejo: melhorar o retorno de cada metro quadrado. Em um cenário de racionalização de fornecedores, pressão sobre o sortimento e consumidores mais seletivos, não basta colocar produtos na gôndola; é necessário facilitar a decisão de compra e medir o resultado das ações.

“O carro chama a atenção logo que o cliente entra na loja e torna a promoção muito mais concreta. A ativação gera curiosidade, estimula perguntas e cria uma oportunidade adicional para apresentarmos os produtos. Para nós, é uma ação que movimenta o ponto de venda e contribui para o desempenho da categoria”, diz Cleyton Oliveira, diretor comercial do Covabra, uma das redes que aderiram ao modelo.

Outra rede de supermercados que apostou nessa dinâmica e vem comemorando os resultados da ativação é o Jaú Serve. Em uma de suas lojas, a exposição reúne o veículo e um grande volume de produtos em uma área de alta circulação. A montagem transforma a campanha em uma atração visual, aproxima o prêmio da experiência cotidiana de compra e amplia a visibilidade dos itens participantes.

“Uma ativação desse porte muda a dinâmica da loja. O consumidor para, observa o carro, conhece a mecânica e passa a enxergar os produtos participantes de outra maneira. Além da visibilidade, percebemos uma experiência mais envolvente e uma resposta comercial positiva”, afirma Junior Souza, gerente comercial do Jaú Serve.

A rede de supermercados Tatico também aderiu à ativação como forma de dar mais visibilidade à campanha no ponto de venda e apoiar a conversão do interesse despertado pelo prêmio em compras das categorias participantes.

“A exposição do carro cria um ponto de atração dentro da loja e ajuda o consumidor a compreender a promoção de forma imediata. Ao conectar essa experiência aos produtos participantes, conseguimos valorizar a execução no ponto de venda, estimular o giro das categorias e fortalecer o resultado da campanha”, afirma Matheus Cesilio, gerente de compras da rede de supermercados Tatico.

Em sua 12ª edição, a promoção Meu Ypê Premiado oferece dez carros zero-quilômetro, pagos em dinheiro, mais de 2 mil vouchers instantâneos de R$ 500, nos quais os participantes descobrem se foram contemplados, e um prêmio final de R$ 1 milhão, que será sorteado em 12 de novembro de 2026.

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Para participar, o consumidor deve comprar produtos cadastrados fabricados pela Ypê, guardar o cupom fiscal e cadastrá-lo nos canais oficiais da promoção: www.promocaoype.com.br. A campanha contempla itens das marcas Ypê, Assolan, Atol, Perfex, Tixan, Flor de Ypê, Banho a Banho, Siene e Action Ypê. Produtos selecionados para cuidados com as roupas garantem chances em dobro no sorteio final.