Café: curiosidades, tradições e segredos da bebida que conquistou o mundo

Como tudo surgiu - Você sabia que a origem do café é na Etiópia? Ele foi chamado de “buna” pelos primeiros degustadores, sendo que essas pessoas viviam na ilha de Kaffa e usavam o ingrediente em um determinado ritual. Mesmo nos dias atuais é possível encontrar povos das aldeias guiados pelos perfumes de “buna". Foto: julius schorzman - wikimedia commons