Espiritualidade
Meditação para crianças os pequenos também devem meditar?
As crianças também são capazes de praticar a meditação? Sim, basta orientá-las com a meditação para crianças.
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17/10/2026 23:23
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Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu diaMeditar é entrar em contato com o seu Eu Interior, compreender a sua essência, aceitar suas limitações e conhecer as suas virtudes. As crianças também são capazes de praticar a meditação? Sim, basta orientá-las com a meditação para crianças.
A incrível meditação na infânciaAs crianças das novas gerações crescem com pesos de decisões e pressões do mundo adulto em seus ombros. São muitas aulas a cumprir, deveres do colégio, pressão para ir bem nas provas, para ser aceito socialmente, para gostar da própria imagem. É comum encontrarmos sintomas de stress e depressão mesmo nos pequeninos. Não são raros os casos de crianças com dificuldade de concentração, de socialização e que convivem com o fantasma do suicídio, que acompanha crianças e adolescentes mesmo que os pais nem percebam isso. Dalai Lama uma vez disse:
A meditação é um processo poderoso que, uma vez interiorizado, traz benefícios permanentes a quem o pratica, independentemente da idade.
Se ensinarmos a meditação a cada criança de oito anos, eliminaremos a violência em apenas uma geração.
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Os benefícios da meditação para criançasOs benefícios da meditação para crianças são semelhantes em pessoas de todas as idades, mas possuem algumas particularidades que ajudam no seu desenvolvimento.
AcalmaO efeito é imediato. A criança tranquiliza-se, acalma os batimentos cardíacos e a velocidade do pensamento. Calma, a criança consegue se expressar melhor, se focar no que precisa sem se estressar.
Aumenta a concentraçãoDepois que a criança consegue se acalmar, ela começa a desenvolver a concentração naquilo que deseja. Seja fazer um exercício, ver um filme inteiro, ouvir com atenção uma explicação, controlar uma emoção, compreender um problema, perceber que algo é perigoso. A meditação para crianças ajuda a alongar a atenção, faz com a criança seja mais consciente do que está acontecendo dentro e fora dela. Isso é particularmente importante para a melhoria dos rendimentos das crianças nos estudos.
Aumenta a autoestimaA meditação traz a compreensão de todo o seu ser. Suas limitações, suas potencialidades, suas emoções, seus sentimentos. A criança aprende a não se julgar, não se espelhar nos outros, porque ela passa a se conhecer melhor, se aceitar e se amar, do jeito que ela é.
Melhora o controle das emoçõesOs choros compulsivos ou ataques de irritação ou de raiva vêm quando a criança não sabe controlar suas emoções ou faz isso para chamar a atenção dos pais. Ao saber se controlar e se conhecer melhor, ela não precisará mais fazer isso e saberá controlar seus sentimentos e emoções de forma mais sábia.
Será menos impulsiva e menos violentaEssa é uma consequência do controle das emoções. A criança que medita consegue ter a disciplina de pensar duas vezes antes de agir, de ver consequências, de analisar suas atitudes. Por isso, além de acalmar, a meditação diminui a impulsividade e o ímpeto de agredir os coleguinhas.
Irá dormir melhorCrianças com sonos agitados, que dormem muito pouco ou dormem demais desregulam o seu desenvolvimento normal. A meditação traz paz interna, gestão do sono. A criança aprende como chamar o próprio sono. Acredite, é mais eficaz do que mandá-la voltar para o quarto e contar carneirinhos.
Como praticar a meditação com crianças?A meditação para crianças pode parecer algo complicado, mas acredite, não é. Elas possuem dentro delas um dom que nós adultos estamos limitados: a imaginação. E ela é capaz de conduzir uma criança ao estado meditativo de forma mais eficaz do que nós adultos somos capazes. Susan Kaiser Greenland é uma professora de meditação e da técnica de mindfulness para crianças. Ela fez sucesso com o seu livro The Mindful Child, sendo uma das pioneiras na prática com crianças no Ocidente. No livro ela conta um episódio: ela chegou um dia na cozinha e seu filho chorava muito. Ele estava tão angustiado e fora do controle das suas emoções, que não conseguia se acalmar para dizer a ela o que tinha acontecido. Era inverno e nevava em sua cidade. Então, ela pegou a criança aos prantos no colo e pediu a ele que observasse os flocos de neve caindo. Ela apontava para um e eles observavam o deslizar dele pelo ar até tocar no chão. Ela fez isso por longos minutos até que a criança se acalmou e conseguiu contar por que chorava. Meditação para crianças é isso. É ver a chuva cair, é olhar fixamente para o fogo na fogueira, é não dizer nada e só observar o nosso redor quando vamos a um parque, é contar respirações enquanto lançamos pedrinhas no lago. É também deitar no chão de casa e observar como ao respirar a barriga sobe e desce. É permanecer quieto não fazendo mais do que respirar.
Técnicas para guiar a criança na meditaçãoDepois de fazer esses pequenos exercícios propostos acima, existem técnicas que podem ajudar a criança a encontrar o seu caminho para o estado meditativo. Deite-se com ela em algum lugar bem calmo e confortável. As mãozinhas devem estar ao longo do corpo com as palmas das mãos viradas para cima, ou então em cima da barriga, para sentir o subir e descer da barriga com a respiração. Suavemente, vá dizendo bem devagar:
- Feche os olhos.
- Deixe a sua respiração te levar.
- Sinta o ar entrando devagarzinho no seu peito
- Agora sinta ele saindo, mais devagar ainda.
- Imagine que você está deitado em cima de uma nuvem.
- Sinta como ela é confortável.
- Como a nuvem é fofinha
- O céu acima de você é bem azul e bem calmo.
- Imagine que cada vez que você inspira, você traz todo esse azul calmo para dentro do seu peito.
- E cada vez que você expira, você deixa sair tudo aquilo que você não gosta.
- Inspira e expira
- Agora, imagine que você vai visitar o seu coração, ele é como um jardim.
- Observe o seu coração, veja como é esse jardim.
- Experimente se deitar na grama e aproveitar o sol que está bem suave.
- Sinta que esse calor entra pela sua pele e preenche seu coração com vida, com calma, com amor
- Agora imagine que você desenha um grande sorriso no seu coração
- E que esse sorriso vai crescendo, crescendo até atingir o seu corpo todo.
- Ele chega até sua boca, seu nariz, seus olhos, seu peito, sua cintura, seu quadril, suas pernas, seus pés, seus braços, suas mãos
- Agora, você vai regressando gentilmente, voltando sua atenção para o aqui e o agora.
- Mexendo um pouquinho os seus dedos dos pés, das mãos, devolvendo o movimento ao seu corpo. Espreguice!
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