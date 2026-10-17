Meditação para crianças os pequenos também devem meditar?

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A incrível meditação na infância

Se ensinarmos a meditação a cada criança de oito anos, eliminaremos a violência em apenas uma geração. Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os benefícios da meditação para crianças

Acalma O efeito é imediato. A criança tranquiliza-se, acalma os batimentos cardíacos e a velocidade do pensamento. O efeito é imediato. A criança tranquiliza-se, acalma os batimentos cardíacos e a velocidade do pensamento. Calma , a criança consegue se expressar melhor, se focar no que precisa sem se estressar.

Aumenta a concentração Depois que a criança consegue se acalmar, ela começa a desenvolver a concentração naquilo que deseja. Seja fazer um exercício, ver um filme inteiro, ouvir com atenção uma explicação, controlar uma emoção, compreender um problema, perceber que algo é perigoso. A meditação para crianças ajuda a alongar a atenção, faz com a criança seja mais consciente do que está acontecendo dentro e fora dela. Isso é particularmente importante para a melhoria dos rendimentos das crianças nos estudos. Depois que a criança consegue se acalmar, ela começa a desenvolver a concentração naquilo que deseja. Seja fazer um exercício, ver um filme inteiro, ouvir com atenção uma explicação, controlar uma emoção, compreender um problema, perceber que algo é perigoso. A meditação para crianças ajuda a alongar a atenção, faz com a criança seja mais consciente do que está acontecendo dentro e fora dela. Isso é particularmente importante para a melhoria dos rendimentos das crianças nos estudos.

Aumenta a autoestima A meditação traz a compreensão de todo o seu ser. Suas limitações, suas potencialidades, suas emoções, seus sentimentos. A criança aprende a não se julgar, não se espelhar nos outros, porque ela passa a se conhecer melhor, se aceitar e se amar, do jeito que ela é. A meditação traz a compreensão de todo o seu ser. Suas limitações, suas potencialidades, suas emoções, seus sentimentos. A criança aprende a não se julgar, não se espelhar nos outros, porque ela passa a se conhecer melhor, se aceitar e se amar, do jeito que ela é.

Melhora o controle das emoções Os choros compulsivos ou ataques de irritação ou de Os choros compulsivos ou ataques de irritação ou de raiva vêm quando a criança não sabe controlar suas emoções ou faz isso para chamar a atenção dos pais. Ao saber se controlar e se conhecer melhor, ela não precisará mais fazer isso e saberá controlar seus sentimentos e emoções de forma mais sábia.

Será menos impulsiva e menos violenta Essa é uma consequência do controle das emoções. A criança que medita consegue ter a disciplina de pensar duas vezes antes de agir, de ver consequências, de analisar suas atitudes. Por isso, além de acalmar, a meditação diminui a impulsividade e o ímpeto de agredir os coleguinhas. Essa é uma consequência do controle das emoções. A criança que medita consegue ter a disciplina de pensar duas vezes antes de agir, de ver consequências, de analisar suas atitudes. Por isso, além de acalmar, a meditação diminui a impulsividade e o ímpeto de agredir os coleguinhas.

Irá dormir melhor Crianças com sonos agitados, que dormem muito pouco ou dormem demais desregulam o seu desenvolvimento normal. A meditação traz paz interna, gestão do Crianças com sonos agitados, que dormem muito pouco ou dormem demais desregulam o seu desenvolvimento normal. A meditação traz paz interna, gestão do sono . A criança aprende como chamar o próprio sono. Acredite, é mais eficaz do que mandá-la voltar para o quarto e contar carneirinhos.

Como praticar a meditação com crianças?

Técnicas para guiar a criança na meditação

Feche os olhos. Deixe a sua respiração te levar. Sinta o ar entrando devagarzinho no seu peito Agora sinta ele saindo, mais devagar ainda. Imagine que você está deitado em cima de uma nuvem. Sinta como ela é confortável. Como a nuvem é fofinha O céu acima de você é bem azul e bem calmo. Imagine que cada vez que você inspira, você traz todo esse azul calmo para dentro do seu peito. E cada vez que você expira, você deixa sair tudo aquilo que você não gosta. Inspira e expira

Agora, imagine que você vai visitar o seu coração, ele é como um jardim. Observe o seu coração, veja como é esse jardim. Experimente se deitar na grama e aproveitar o sol que está bem suave. Sinta que esse calor entra pela sua pele e preenche seu coração com vida, com calma, com amor Agora imagine que você desenha um grande sorriso no seu coração E que esse sorriso vai crescendo, crescendo até atingir o seu corpo todo. Ele chega até sua boca, seu nariz, seus olhos, seu peito, sua cintura, seu quadril, suas pernas, seus pés, seus braços, suas mãos Agora, você vai regressando gentilmente, voltando sua atenção para o aqui e o agora. Mexendo um pouquinho os seus dedos dos pés, das mãos, devolvendo o movimento ao seu corpo. Espreguice!