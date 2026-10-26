Horóscopo do Dia para Libra
Horóscopo do Dia para Libra
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LIBRA - 23/set a 22/out
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Horóscopo do Dia para Libra
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Amor
Foque nos bons momentos e reative as memórias que te motivam a continuar. Conversas francas ajudarão na tomada de decisão.
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Trabalho
Você está chamando atenção positivamente e isso significa que sabendo se mostrar você terá grandes oportunidades.
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Bem Estar
Saúde e menos estresse são combinações perfeitas. A pressão que você está vivenciando não é motivo para desistir de uma vida saudável. Cuide-se.
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O Horóscopo do Dia para Libra foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.