Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Pedro Bial fala sobre lançamento de filme e luta contra o tabagismo: ‘Minha vida é feita de arrependimento’

RF
Redação Flipar
  • Após a morte do pai, aos 14 anos, passou um período nos Estados Unidos e, posteriormente, formou-se em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em 1980. No ano seguinte, iniciou sua trajetória profissional na TV Globo, onde foi correspondente internacional em Londres.
    Após a morte do pai, aos 14 anos, passou um período nos Estados Unidos e, posteriormente, formou-se em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em 1980. No ano seguinte, iniciou sua trajetória profissional na TV Globo, onde foi correspondente internacional em Londres. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Em 2002, iniciou uma das etapas mais populares de sua carreira ao assumir o comando do Big Brother Brasil, função que exerceu por 16 temporadas, até 2016. Além do entretenimento, Bial manteve uma trajetória ligada à literatura e às entrevistas, com destaque para o programa Espaço Aberto Literatura, da GloboNews, e para o Na Moral, exibido entre 2012 e 2014.
    Em 2002, iniciou uma das etapas mais populares de sua carreira ao assumir o comando do Big Brother Brasil, função que exerceu por 16 temporadas, até 2016. Além do entretenimento, Bial manteve uma trajetória ligada à literatura e às entrevistas, com destaque para o programa Espaço Aberto Literatura, da GloboNews, e para o Na Moral, exibido entre 2012 e 2014. Foto: Divulgação/Globo
  • Em 2017, estreou o Conversa com Bial, atração na qual recebe artistas, escritores, jornalistas e personalidades para discutir temas culturais, sociais e políticos. Na vida pessoal, Bial tem cinco filhos frutos de relacionamentos distintos e atualmente é casado desde 2015 com a jornalista e empresária Maria Prata.
    Em 2017, estreou o Conversa com Bial, atração na qual recebe artistas, escritores, jornalistas e personalidades para discutir temas culturais, sociais e políticos. Na vida pessoal, Bial tem cinco filhos frutos de relacionamentos distintos e atualmente é casado desde 2015 com a jornalista e empresária Maria Prata. Foto: Reprodução/Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay