Pedro Bial fala sobre lançamento de filme e luta contra o tabagismo: ‘Minha vida é feita de arrependimento’

Em 2002, iniciou uma das etapas mais populares de sua carreira ao assumir o comando do Big Brother Brasil, função que exerceu por 16 temporadas, até 2016. Além do entretenimento, Bial manteve uma trajetória ligada à literatura e às entrevistas, com destaque para o programa Espaço Aberto Literatura, da GloboNews, e para o Na Moral, exibido entre 2012 e 2014. Foto: Divulgação/Globo