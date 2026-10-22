De Contemplar a Elegância a Vivenciá-la: LEPAS L6 EV Finaliza o Primeiro LEPAS Global Elegance Drive

WUHU, China, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante a Chery International User Summit 2026, o LEPAS L6 EV concluiu seu primeiro LEPAS Global Elegance Drive nos dias 19 e 20 de outubro. O evento fez parte da primeira LEPAS Global Elegant Lifestyle Week, realizada sob o tema "JUNTOS NA ELEGÂNCIA". Reunindo 34 Embaixadores da Condução Elegante de 15 países, a viagem de aproximadamente 700 quilômetros de Xangai a Wuhu passou por Tonglu, Lago Qiandao e Shexian. O trajeto colocou à prova a dinâmica da condução, o conforto da viagem, o estacionamento inteligente, a autonomia e o desempenho do carregamento do L6 EV em diversas condições de estrada.

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Elegância em Todas as Estradas

No primeiro dia, a caravana viajou de Xangai até o Lago Qiandao. O sistema de visão panorâmica de 540° do L6 EV auxiliou os motoristas no trânsito urbano, enquanto os recursos do ADAS facilitaram a condução em rodovias.

Thomas Jervis, Embaixador da Condução Elegante da Auto Express do Reino Unido, comentou: “A aceleração do LEPAS L6 EV é muito linear, e sua entrega de potência em estradas retas e ao entrar em rodovias é suficiente para atender às minhas necessidades.” Ele também destacou a autonomia, por estar totalmente condizente com os números oficiais.

No Lago Qiandao, os participantes testaram o Assistente de Estacionamento Automatizado (APA) e o Assistente de Estacionamento Remoto (RPA) em vagas apertadas, além da função V2L (fornecimento de energia externa) em um cenário de acampamento. Eles também compartilharam suas impressões de condução e perspectivas sobre a nova mobilidade elétrica enquanto apreciavam a culinária local e música à beira do lago, oferecendo à LEPAS insights valiosos sobre as necessidades dos usuários em diferentes mercados.

Estradas de Montanha Testaram o Conforto e o Controle

No segundo dia, as estradas sinuosas e as variações de subidas em direção a Wuhu destacaram a resposta da direção do L6 EV, o controle de rolagem da carroceria, a entrega linear de potência e a eficiência dos freios. O chassi absorveu os impactos com precisão, mantendo os passageiros do banco traseiro confortáveis mesmo em superfícies irregulares.

O habitáculo silencioso, o amplo espaço para pernas e cabeça, e os recursos inteligentes contribuíram para o conforto em longas distâncias. Jacobus Gert Hendrik Venter, Embaixador da Condução Elegante da Navigating Media da África do Sul, compartilhou suas impressões: “O interior realmente chamou muita atenção. O material é refinado, a qualidade da construção impressiona e o sistema de som da Sony é absolutamente excelente. A LEPAS realmente acertou na experiência sonora.”

Durante a jornada, os participantes experimentaram a facilidade e o requinte do veículo, proporcionados pela dinâmica, pelo conforto e pela tecnologia elegante do L6 EV.

De contemplar a elegância a vivenciá-la, o primeiro LEPAS Global Elegance Drive deu vida à condução elegante em estradas reais. O feedback dos participantes ajudará a LEPAS a entender melhor as necessidades dos usuários em todos os mercados globais e a oferecer viagens mais estáveis, confortáveis e refinadas.

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca de preferência para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a Estética Inspirada no Leopardo, a Tecnologia Elegante e um Espaço Requintado — transformando a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.

Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Contato: Vincy wang

E-mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com/

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9851077)