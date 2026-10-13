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HOMEM INVADIU O RECINTO

Tigre que matou homem em zoológico não será sacrificado

Parque britânico tranquiliza o público sobre o bem-estar do animal e pede respeito à família da vítima; local permanece temporariamente fechado

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
13/10/2026 09:06 - atualizado em 13/10/2026 09:06

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Tigre que matou homem em zoológico não será sacrificado
Tigre do Yorkshire Wildlife Park não será sacrificado após incidente fatal com invasor crédito: Magnific / foto ilustrativa

O Yorkshire Wildlife Park informou que o tigre Altai não será sacrificado após a morte de um homem que invadiu o recinto do felino. A administração do zoológico, situado na região de Doncaster, no norte da Inglaterra, confirmou a decisão no domingo (11/10).

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"Muitas pessoas têm nos contatado sobre Altai, o tigre. Reafirmamos que ele está bem e que não realizaremos a sua eutanásia como resultado deste incidente", informou.

A ocorrência aconteceu no sábado (10/10), momento em que o visitante pulou a barreira de segurança e entrou na área ocupada pelos animais. A Polícia do sul de Yorkshire registrou o chamado às 13h35.

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Atendimento de emergência e segurança dos visitantes

Socorristas prestaram auxílio logo após a invasão no espaço do animal. "Equipes de emergência compareceram ao local e, infelizmente, apesar de todos os esforços da equipe médica, o homem teve a morte constatada no local", disse o zoológico.

Durante a ação, Altai permaneceu no recinto e não sofreu ferimentos. O parque foi esvaziado no sábado e a administração confirmou que a situação não gerou perigo para o público presente.

Parentes da vítima receberam a notificação do falecimento e contam com o amparo de agentes especializados da polícia britânica. "Nossos pensamentos estão com eles neste momento de grande angústia", disse a corporação em nota.

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O porta-voz da polícia reforçou que as pessoas não devem compartilhar registros digitais do ataque. A orientação solicita que o público evite a circulação de gravações consideradas "perturbadoras", nas quais a vítima surge sofrendo o ataque do animal silvestre.

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A direção do Yorkshire Wildlife Park definiu o ocorrido em nota oficial como um "incidente grave". O parque temático de vida selvagem segue fechado.

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